Pentone, lunedì presentazione del libro storico Enzo Ciconte

Non fa scena muta il Comune di Pentone quando deve fare prevenzione con percorsi di educazione alla legalità.

Lunedi prossimo, 17 agosto 2020, ore 18 via fratelli Calilupi, è in programma la presentazione del libro dello storico e scrittore Enzo Ciconte, uno dei massimi esperti a livello mondiale delle continue metamorfosi della ‘ndrangheta: da consorteria agreste a holding del crimine con ramificazioni in tutti i continenti.

L’incontro, cui prenderà parte il primo cittadino Vincenzo Marino, sarà presentato da Rossella Tallerico. Finalità dell’incontro è quello di lanciare un monito condiviso : ‘ndranghetista non conviene.

Enzo Bubbo.