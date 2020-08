Importante contributo di Michele Affidato nell’iniziativa Artisti in Corsia

La solidarietà non va in vacanza. Anche quest’anno si è svolta, condotta da Domenico Gareri, la serata di Artisti in Corsia organizzata dall’associazione ACSA & STE Onlus, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro, che con il progetto “We will make your dream come true” che si pone l’obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità. Tra gli ospiti anche il maestro orafo Michele Affidato che ha realizzato una sfilata di gioielli appositamente per l’evento. Le modelle sono state accompagnate dalle musiche di Ennio Morricone, un omaggio al grande maestro che ci ha lasciato di recente. “Quando le diverse forme dell’arte si uniscono, formano qualcosa di unico e irripetibile – afferma Michele Affidato – La nostra sfilata è dedicata ai nostri bambini che vivono una situazione di difficoltà e a tutti coloro che li sostengono. L’augurio che presto la sofferenza si trasformi in un ricordo lontano”.

Inoltre il Maestro ha realizzato le opere che sono state assegnate a tutte quelle personalità che hanno dato il loro contributo a sostegno dei bambini che vivono particolari situazioni di difficoltà. Come l’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia guidato dal Tenente Colonnello, Antonio Barbato, il prof. Daniele Alberti, ordinario di chirurgia pediatrica, direttore della Clinica Chirurgica Pediatrica Ospedale dei Bambini e direttore della scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica Università degli Studi di Brescia e al Dott. Giuseppe Raiola. Tanti gli artisti che si sono esibiti, come il pianista non vedente Ivan Dalia, che si è fatto conoscere al grande pubblico attraverso il programma “Italia’s got Talent“.