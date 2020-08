Domani sulla terrazza Saliceti mostra della magliette storiche del Catanzaro Calcio

“Dopo l’ok alla ripresa delle attività di spettacolo, compatibilmente con le disposizioni anticovid, domani venerdì 21 agosto ripartirà anche il programma di “Estate in terrazza” nel quartiere Lido all’insegna di una serata dedicata al Catanzaro calcio”. Ne danno notizia i consiglieri comunali Eugenio Riccio e Filippo Mancuso.

“L’appuntamento sulla terrazza Saliceti è fissato per le ore 19 con un’esposizione di magliette storiche dei giallorossi organizzata grazie alla collaborazione del Museo del Catanzaro calcio, dell’Accademia del calcio, del Catanzaro Club Massimo Palanca 2019, della cooperativa l’Arcobaleno dei sogni e dell’Associazione culturale Matteo ha vinto. Saranno mostrate al pubblico diverse divise che hanno caratterizzato la storia delle “aquile” in compagnia di alcuni cultori che racconteranno aneddoti legati al calcio in città. Un’iniziativa che si terrà, non a caso, proprio nel giorno del compleanno di Massimo Palanca, icona indiscussa della storia del Catanzaro”.