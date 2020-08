Dal Cammino di San Bartolomeo per rafforzare la cultura storica di Simeri

“Sul cammino di S. Bartolomeo”, l’evento svoltosi nel borgo di Simeri (frazione di Simeri Crichi) il 19 agosto scorso, ha segnato dunque l’unione sinergica dei comuni di Simeri Crichi e Rossano – Corigliano. Una comunione che vuole rafforzare quella cultura storica/religiosa mediante la considerevole figura di San Bartolomeo, quale “fulcro” primario di alcuni paesi della Calabria e in maniera particolare di Rossano e Corigliano, ove egli emerse con la sua opera religiosa.

La valorizzazione del Santo, si unisce a quella che è la storia di Simeri, paese che gli diede i natali e, proprio da qui, egli iniziò la sua evangelizzazione. Religione e storia, pertanto, si unificano, infondendo negli animi della comunità il desiderio di voler dare maggior rilievo a quel “solco” religioso già conosciuto e perseguito in questi anni dal parroco del paese Don Francesco Cristofaro dedicando al Santo particolari momenti di preghiera, ma, ugualmente, speciale attenzione si vorrà dare all’importante patrimonio storico che Simeri possiede. Proprio in virtù di ciò, da rimarcare il considerevole impegno dell’Amministrazione comunale di Simeri Crichi, con il sindaco Pietro Mancuso e ugualmente dell’Associazione “ASP Asperitas” (che si occupa della rivalutazione e storia del territorio), con il presidente Lorenzo Chiricò e della “Cineteca di Calabria” (la cui mission è la “produzione” culturale e salvaguardia del territorio), con il presidente Eugenio Attanasio, una “compartecipazione” che ha già dato dei risultati, in un cammino che avrà sicuramente un proseguo importante. La storia di Simeri è ragguardevole e tanti i luoghi da ricordare che la rappresentano, come non citare ancora una volta il Castello bizantino, la “Collegiata” ( Chiesa di Santa Maria dell’Itria) o il “Convento” dei frati cappuccini, ma anche la Grecìa, con la Chiesa di S. Fantino e le “Grotte degli Eremiti”.

Ed è proprio da queste ultime che si vorrà partire poiché, nell’evento trascorso, hanno rappresentato quel punto di propulsione per riaccendere quella cultura religiosa bizantina con lo svolgersi di una funzione a cura dei monaci della Comunità ortodossa di Stilo, guidati da Padre Nilo Vatopedinou. Come la storia ci fa conoscere, il piccolo abitato di Simeri si divideva in tre zone principali: la “Grecìa”, abitata in prevalenza da etnia greca, la “Giudecca”, da ebrei e infine il “Vaglio” ( da “vallum” bastione, difesa) luogo di rifugio e sede del governo. Al momento, l’impegno dell’amministrazione è diretto verso la zona della Grecìa, con l’obiettivo di rivalutare questa importante area acquisendo, in prima battuta, i terreni dei privati limitrofi per poter meglio ricercare quanto di interessante una volta vi sussisteva. Susseguentemente, l’intervento degli organi preposti permetterà di valorizzarne le parti e rendere così la zona fruibile.

“ Il lavoro di rivalutazione della Grecìa – afferma il presidente dell’Associazione Asperitas Lorenzo Chiricò – è molto importante poiché in quell’area, che costituiva la parte “popolare” di Simeri, si potrà trovare ciò che s’includeva nella vita quotidiana del tempo, sarà facile perciò riportare alla luce i resti di una “bottega” o una di “casa”, come del resto già s’intravedono in alcuni terrazzamenti. Ciò servirà ad intraprendere un cammino volto alla valorizzazione del territorio, infatti, attualmente si è proceduto a ripulire tutte quelle strade che permetteranno di accedere ai luoghi più importanti della Grecìa ”. Un lavoro che darà un nuovo “input” alla zona, senza poter escludere la possibilità di costituire in futuro degli “itinerari turistici”, motivo di interesse da estendere all’intero borgo. Tutto questo appare come “le fila di un discorso” che si unisce alla figura di San Bartolomeo, che costituisce quel “simbolo” da cui si è voluto ripartire. L’intera comunità sarà dunque parte integrante di quella cultura religiosa che, unitamente alla storia del paese, potranno rappresentare quel forte richiamo per il recupero di un passato che non si vuol dimenticare e verso cui coralmente, con archeologhi, storici e appassionati del territorio come il signor Franco Primo, profondo conoscitore dei luoghi, ci si è protesi per darne ancor più vigore e significato.