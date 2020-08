“Le quattro giornate di Catanzaro”, lunedì la presentazione del libro a Pentone

Con l’intento precipuo di dare radici al presente, l’Amministrazione comunale di Pentone e il Comitato di quartiere di Sant’Elia organizzano per lunedì prossimo 24 agosto 2020, ore 18 in via fratelli Capilupi, la presentazione del libro “Le quattro giornate di Catanzaro” di Alessandro De Virgilio. Il libro parla di una città capace di lottare per i propri sogni e le proprie ambizioni: Catanzaro.

Introduce e presenta Giovanni Cacia. Interverrà il primo cittadino di Pentone Vincenzo Marino. Modera: Alfredo Iorno. Dialogano con l’autore: Armando Vitale, Antonella Accorinti, Ester Mussari. Senza radici un albero muore, senza storia una comunità perde una maestra di vita.