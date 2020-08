Nata per essere Capitale, alle 18.30 nel quartiere marinaro la presentazione del libro di De Virgilio

Si terrà oggi . Gli ultimi mille anni di storia che hanno sancito il ruolo di. Un momento di riflessione e approfondimento nell’anno del cinquantesimo anniversario dalla nascita del regionalismo. A presentare e moderare l’incontro. Il primo spiegherà ai presenti, partendo da dieci domande, perchè Catanzaro nasce, sin dalla sua fondazione, come Capitale della Calabria. Dai Conti Normanni fino al secolo scorso, periodo in cui, Alessandro De Virgilio racconterà le “Quattro giornate di Catanzaro” ovvero la rivolta dei catanzaresi per rivendicare il ruolo di Capoluogo di Regione.