Le quattro giornate del capoluogo: un richiamo alla storia recente e passata di Catanzaro

Una serata particolare quella di ieri, nel quartiere marinaro della città, con una “Terrazza Matteo Saliceti” caratterizzata da un pubblico attento, ampiamente interessato alla storia del capoluogo che si è voluta riproporre in diverse sfaccettature. L’incontro culturale, moderato dal giornalista Fabio Lagonia, rientra nella programmazione di “Estate in terrazza”, che ha contraddistinto questa particolare estate con un ricco calendario. Fabio Lagonia, nella presentazione, determina lo svolgersi dell’argomento riconducibile al “regionalismo” e al libro del giornalista Alessandro De Virgilio, imperniato su “Le quattro giornate di Catanzaro” che segnarono una svolta importante per la scelta del capoluogo, data da ricondurre al 13 luglio del 1970, segnando ad oggi il suo 50° anniversario dal quel memorabile giorno. Fu allora, come spiega Lagonia, che venne svolta a Catanzaro la prima seduta del Consiglio Regionale della Calabria, proprio nella sede della Provincia (successivamente il Consiglio venne trasferito a Reggio Calabria). “ Purtroppo – afferma Lagonia – i fatti accaduti causarono delle “fratture” nel tempo mai risanate. Sovente, infatti, la concezione dello “scippo” del capoluogo a Reggio, riemerge, ma la realtà è diversa, ampiamente documentata da fonti storiche che portarono alla decisione presa, avallata da studi e soprattutto confermata, nel ’49, dalla relazione “Donatini – Molinaroli” conseguentemente consegnata alla Commissione inerente”.

Dunque, l’importanza della storia quale principale fonte, segno indelebile e fondamentale dell’ iter di una città. Ed è proprio la presenza di Giovanni Matarese, profondo conoscitore della storia di Catanzaro e referente dell’Associazione “Mirabilia”, che funge da collegamento con il passato e spiega quanto lo “status di capoluogo”, appartenesse a Catanzaro sin dai tempi passati, tanto che venne definita “città guida”. “ Catanzaro – afferma Matarese – nacque già con un destino predestinato. Grande il suo valore, sempre pronta a porre “rimedio” alle problematiche delle altre città della Calabria, che dimostravano di essere fragili nel sistema difensivo. Divenne, infatti, una città presidio e i Normanni videro in lei una “città fortezza”, sicura e potente”. Nella sua eloquente spiegazione, Matarese coglie l’aspetto di una città che susseguentemente si arricchisce sempre più, accogliendo non solo “nobili”, ma anche “artigiani” di altre città, potendo così costituire il fiorente commercio della seta che le diede gran lustro. Una città che venne considerata, dai numerosi Conti che la vissero, potente e fiera, tanto da allargare le sue conquiste sin nel reggino e risultando, nel periodo medievale, una delle città più popolose. Dunque, un passato storico con radici importanti, da poter essere quindi considerata la “prima città”. Ed è con questa importante storia che a Catanzaro, venne riconosciuto il ruolo di capoluogo della Regione Calabria.

Con “Le quattro giornate di Catanzaro – 25/28 gennaio 1950 la città in rivolta per il capoluogo” (Rubbettino editore), il giornalista Alessandro De Virgilio vuole dunque ricordare una delle pagine più importanti della storia di Catanzaro. Nella sua carriera giornalistica De Virgilio instaura varie collaborazioni: con il “Giornale di Calabria”, con “ Ore 12. Il Globo”, collaboratore con diversi periodici e corrispondente dalla Calabria dell’agenzia di stampa “Asca”, attualmente responsabile della redazione dell’ Agi di Catanzaro. Ma, tornando alla stesura del suo libro, è proprio il 25 gennaio del 1950 che segna, per il capoluogo, l’inizio di quattro giornate di grande mobilitazione, proprio in virtù di quel “titolo” da assegnare. La “quaestio” era difatti indirizzata sul riconoscimento dello status di capoluogo della regione Calabria (due erano le regioni mancanti di una “città leader”, l’Abruzzo e la Calabria), interessando ugualmente Cosenza e Reggio Calabria. Nelle pagine del libro del De Virgilio, si sviluppa un’intensa narrazione dei fatti, che videro importanti scontri fra Catanzaro e Reggio Calabria, in special modo, come si è già accennato, nel novembre del 1949 con la consegna della relazione “Donatini – Molinaroli”, ove “Catanzaro” venne individuata come capoluogo della Calabria, avendone pienamente i titoli. Una decisione che suscitò una forte reazione da parte della popolazione reggina, che vedeva la città quale migliore scelta per “storia” e “densità di popolazione”. Ciò diede luogo a determinanti manifestazioni di protesta, tant’è che indusse il Parlamento a rimandare la scelta del capoluogo.

La notizia di tale risvolto, arrivò a Catanzaro il 24 gennaio del 1950 e fu il giorno dopo che l’intera città venne paralizzata da corpose manifestazioni, cortei e comizi, ai quali aderirono tutti i catanzaresi di ogni categoria. I fatti avvenuti furono determinanti tanto da causare il corposo intervento delle forze dell’ordine, per tale motivazione e per altre “dinamiche politiche”, la manifestazione venne sospesa e solo dopo alcuni mesi, il forte tenore di questi accadimenti andò pian piano scemando. Solo nel 1970, venne finalmente effettuata la scelta, assegnando a Catanzaro la nomina di capoluogo della Calabria. Ciò suscitò una vera “guerriglia urbana” nella città di Reggio Calabria, che durò per alcuni mesi.

“ Le quattro giornate di rivolta – sottolinea De Virgilio – ebbero una forte eco sulla stampa nazionale, la collaborazione dei calabresi fu totale, tanto da coinvolgere anche i conterranei che lavoravano fuori regione”. “ Il libro – continua ancora – è stato scritto sei anni fa, ma attualmente riproposto, proprio in virtù di una data importante da ricordare. La scelta di scriverlo, si basa sul riscontro di non aver mai trovato alcun scritto sull’argomento, avvalendomi nel racconto di fonti storiche certe ed escludendo ogni forma di campanilismo, tant’è che nel libro dò ampia “voce” anche alla città di Reggio. Tuttavia, non manca qualche critica rivolta alla classe dirigente catanzarese, che probabilmente avrebbe dovuto, nel tempo, rimarcare questo “status” di capoluogo, avvalendosi di quel ruolo determinante e indirizzando la città su scelte diverse anche a livello “urbanistico”, dandole la possibilità di evolvere verso il mare quale potenziale risorsa, contrariamente a quanto fatto“. In chiusura, Fabio Lagonia sottolinea quanto la “rinascita” della città sia attualmente necessaria, intraprendendo nuovi cammini che, come unitamente sottolinea Matarese, dovranno includere quella forte propulsione verso quel considerevole passato, dal quale bisogna necessariamente attingere.