A Villa Margherita prima nazionale per il libro Malinverno di Domenico Dara

“Ci sono paesi in cui i libri sono nell’aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così da quando, tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario. Finchè un giorno gli viene annunciato un nuovo impiego…”

Sarà presentato per la sua prima nazionale domani, giovedì 27 Agosto alle ore 18.30 a Villa Margherita, Via Tripoli 36, Catanzaro ‘Malinverno’, Feltrinelli editore, il nuovo libro dello scrittore Domenico Dara. Un evento organizzato dall’associazione di Volontariato La Masnada in collaborazione con la Libreria Ubik Catanzaro e la Compartecipazione del Comune di Catanzaro (Assessorato al Turismo).

A discuterne con l’autore sarà Nunzio Belcaro. Sono previsti nel corso della presentazione i saluti di Paola Mazza, presidente La Masnada e dell’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro Alessandra Lobello.