Tesserato Us interrompe presentazione libro. La società stigmatizza, il calciatore si scusa

Aveva assunto i contorni di un piccolo giallo l’episodio, denunciato in mattinata sui social, della presentazione di un libro interrotta da un tesserato del Catanzaro. Cornice del misfatto: piazza della Cultura a Camigliatello Silano; opera in questione “Il libro nero del fascismo” di Francesco Cirillo, inserito nella rassegna libraria curata da “Incontri Silani – Letture in Alta Quota – Letture in piazza”. Stando alle ricostruzioni, il tesserato giallorosso, in momentaneo permesso dal ritiro, si sarebbe avvicinato al banchetto degli interventi – presenti oltre all’autore anche Massimo Covello, segretario regionale di FIOM CGIL, Giuseppe Ferraro, storico, e la moderatrice Stefania Fratto – e avrebbe interrotto la discussione con frasi definite volgari.

Situazione ricomposta nell’immediato con il contatto telefonico distensivo tra il presidente Noto e l’autore del libro e la successiva nota di stigmatizzazione pubblicata sul sito ufficiale del club in cui lo stesso sodalizio ha annunciato provvedimenti nei confronti del calciatore in questione. “Dissociandosi da un simile comportamento il club rivolge le proprie scuse agli organizzatori e a tutti i partecipanti all’iniziativa – il messaggio reso noto – Il calciatore, che sarà sottoposto ad un provvedimento disciplinare, ha espresso il proprio rammarico, spiegando il gesto con uno sciocco ed inopportuno momento di goliardia concordato con un gruppo di compagni di squadra, come talvolta avviene nel clima amichevole di un ritiro, ignorando il tema dell’iniziativa e negando qualsiasi motivazione di natura politica. Le rigide regole etiche della società giallorossa – si è aggiunto – rigettano qualunque comportamento antidemocratico, anzi l’US Catanzaro si è distinta negli anni per le iniziative di carattere culturale a sostegno del fair-play, del rispetto, dell’integrazione e contro ogni forma di intolleranza o di razzismo”. L’autore del libro Cirillo, sentito telefonicamente dal massimo vertice giallorosso, ha ringraziato “per la premura con cui è stato stigmatizzato l’episodio” dicendosi certo che si sia trattato di una “ragazzata”.