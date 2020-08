Oggi i cappuccini lasciano il Convento del Monte. Guzzo sul Quotidiano: ‘Le ragioni del mio no’

Pubblichiamo a seguire l’intervento sull’edizione di oggi de ‘Il Quotidiano del Sud’ a firma di Luigi Mariano Guzzo, che insegna Beni ecclesiastici e beni culturali all’università Magna Graecia di Catanzaro

I BENI DEL MONTE SONO DELLA CITTÀ

di Luigi Mariano Guzzo

​“Quod absit”. Cioè, in italiano, “che non avvenga mai”. Così scrive il vescovo di Catanzaro Bernardo Maria De Riso tra parentesi come incipit al punto n. 5 della bolla con la quale nel 1892 la Chiesa del Monte dei Monti e della Misericordia viene affidata “in perpetuo” ai frati cappuccini, allorché gli stessi frati “non potessero o non volessero continuare in questo mandato e ministero”, oppure “per volontà degli stessi Superiori dell’Ordine fossero costretti a rinunciare”. Che non avvenga mai, scrive il vescovo De Riso. Ed invece, sta avvenendo. Anzi, è avvenuto. Il 31 agosto i frati cappuccini lasceranno definitivamente la Chiesa del Monte dei Morti. Nel 2001, l’allora ministro provinciale p. Bruno Macrì, nella presentazione al libro di p. Bernardino Gualtieri “La Chiesa del Monte. Storia – Culto – Arte”, auspicava che i frati continuassero a “custodire con amore tale patrimonio di fede e di cultura, ponendo sempre nuovo zelo nel provvedere alla cura pastorale della Chiesa del Monte, in continuità con il passato certamente, ma anche tenendo conto della realtà, nuova, che ci circonda”. Ma oggi, dopo neanche vent’anni, si mette la parola fine ad un legame che, da quasi cinquecento anni di storia, lega Catanzaro al ramo riformato della famiglia francescana: i cappuccini arrivarono in città – chiamati dagli stessi catanzaresi – intorno al 1534, dopo circa sei anni dalla bolla “Religionis zelus” (1528) di Clemente VII, che approva uno stile di vita francescano più radicale.

​In occasione del capitolo dei religiosi che si è tenuto nello scorso mese di febbraio, l’arcivescovo metropolita di Catanzaro – Squillace Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra, tramite una lettera, ha fatto sentire, ancora una volta, la sua voce, per chiedere ai cappuccini di riconsiderare la decisione di chiudere il convento annesso alla Chiesa del Monte. Ma l’appello accorato del pastore della diocesi catanzarese non è stato accolto. D’altronde, l’arcivescovo Bertolone, a marzo 2019, aveva anche scritto al Padre generale Roberto Genuin, sottolineando che la «paventata soppressione della fraternità dei Cappuccini del Monte equivarrebbe a privare la diocesi, il popolo di Dio e tutta la città di Catanzaro di tanto bene, provocando comprensibili sofferenze e disagi». Parole, queste, cadute nel vuoto. Purtroppo.

​Nonostante l’arcivescovo Bertolone abbia fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per scongiurare la soppressione del convento, l’Ordine dei cappuccini è stato irremovibile nella scelta di chiudere l’ultima loro casa religiosa rimasta aperta a Catanzaro (dopo che gli stessi frati avevano nel 1996 lasciato la parrocchia di Mater Domini e nel 2005 chiuso il convento di Madonna di Pompei), che fino al 2006 era stata anche sede della Curia provinciale. Il decreto di soppressione della comunità religiosa porta la data del 2 aprile 2019.

​La lettura della bolla del vescovo De Riso – dalla quale siamo partiti – è importante per comprendere la destinazione dei beni mobili e immobili che appartengono alla Chiesa del Monte. Si tratta, infatti, di beni dall’eccezionale valore storico e artistico che oggi, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, assumono la qualifica di “beni culturali” e che, come tali, devono essere tutelati e valorizzati. Con la chiusura del convento, quindi, la città di Catanzaro rischia di essere spogliata di un patrimonio culturale non indifferente, affidato in questi secoli alla cura dei frati cappuccini. Ci riferiamo alla biblioteca, che comprende migliaia di volumi di grande pregio e annovera anche cinquecentine, seicentine, settecentine e ottocentine. Questi libri dovrebbero andare a finire a Cosenza, dove la provincia monastica calabrese ha realizzato una biblioteca centrale. Sembra, infatti, che la biblioteca sia quella dell’ex convento dei Cappuccini ed è quindi nella disponibilità dell’Ordine. Lo stesso dicasi per altri beni. L’assioma è semplice: i libri e gli altri beni sono dei frati cappuccini e li possono così trasferire dove meglio credono. D’altronde, l’art. 21 del Codice dei beni culturali, per lo spostamento dei beni culturali mobili (biblioteche comprese) in seguito a “trasferimento di dimora o di sede del detentore”, dispone soltanto la preventiva denuncia alla Soprintendenza (la quale entro 30 giorni può prescrivere misure conservative a tutela del bene). Ci chiediamo: è davvero sufficiente questo nel caso della biblioteca e degli altri beni culturali del Monte? Probabilmente, no. Non può sfuggire, infatti, che la maggior parte di quei beni e di quei libri sono stati donati al convento dei cappuccini sotto forma di legati testamentari, da parte di famiglia benestanti o di sacerdoti catanzaresi che speravano, in tal modo, di rendere un servizio culturale alla città intera, specie per i giovani meno abbienti. La destinazione di molti di quei libri e degli altri beni è così strettamente connessa, anche sul piano dei diritti civili, alla città di Catanzaro. In altre parole, sono libri ed opere d’arte che parlano della vita, della storia, della cultura della nostra città e non possono essere così facilmente “delocalizzati”. Si potrebbe, quindi, parlare di legati “con onore”. Ed il beneficiario di tale onere è il Comune di Catanzaro. Non basta, quindi, procedere ad inventariare i beni e distinguerli sulla base del regime proprietario (e ritenere che i beni di proprietà dell’Ordine possano essere trasferiti dalla città di Catanzaro). È innanzitutto necessario capire a quale titolo i beni (e i libri) siano di proprietà dei cappuccini, nonché i vincoli che gravano su di essi. Solo un’attenta analisi degli atti di donazione può sciogliere i dubbi, prima di procedere al trasferimento, tanto sul piano del diritto civile che su quello del diritto canonico. Infatti, anche per il diritto canonico – non si dimentichi che ci troviamo dinnanzi a beni che sono di interesse religioso, in quanto appartenenti ad enti ecclesiastici – il can. 616 del Codice di diritto canonico prevede che “per i beni della casa soppressa deve provvedere il diritto proprio dell’istituto, nel rispetto della volontà dei fondatori o donatori e dei diritti legittimamente acquisiti”. Le volontà di quanti hanno donato devono essere rispettate anche per il diritto della Chiesa cattolica (previa sempre la possibilità di ottenere gli opportuni permessi alla Sede Apostolica, ai sensi del can. 1310).

​Infine, a prescindere da tutto ciò si aggiunga che secondo la bolla di mons. De Riso, in caso di chiusura del convento, il vescovo pro tempore ritorna nel “possesso della Casa, della Chiesa, dei fondi e di ogni altro bene mobile o immobile, delle pertinenze, dei diritti, delle migliorie e delle nuove acquisizioni…”. Tale disposizione è stata redatta – si legge nel documento – con il consenso dei superiori dell’Ordine. Si tratta quindi di un accordo tra la diocesi di Catanzaro e l’Ordine dei cappuccini. Pacta sunt servanda. Vale a dire, i patti si devono rispettare, dicevano i romani. Perché ciò non dovrebbe valere anche per la biblioteca per i beni culturali presenti al Monte? Insomma, i beni e i libri del Monte, al di là che siano o meno di proprietà dell’Ordine, verificati i legati e i relativi oneri, devono rimanere a Catanzaro.