La “Cena in Bianco 2020” non ci sarà. L’annuncio dell’associazione

“Abbiamo aspettato fino all’ultimo giorno utile, ci abbiamo pensato, ci abbiamo sperato, abbiamo valutato ogni possibilità, oggi però, con il tempo che stringe e con tanto sano realismo, dobbiamo dircelo: l’edizione 2020 della “La Cena in Bianco” di Catanzaro non ci sarà”.

Ne danno notizia sui social i membri dell’associazione #daMargherita.

“La “Cena in Bianco” – si legge nel post – è spensieratezza, condivisione e (ri)scoperta della nostra città, l’organizzazione della manifestazione necessita di tempi sicuri e certezze, la promozione dell’appuntamento richiede messaggi chiari e puntuali. È un evento molto complesso. In queste condizioni, tra le confuse disposizioni anti covid-19 e la possibile improvvisazione di eventuali nuove decisioni prese a livello nazionale e locale, è facile immaginare quanto sia impossibile garantire e garantirci tutto ciò”.

“È un dispiacere enorme. Lo abbiamo detto mille volte: per noi questo appuntamento, così come la rassegna “ci vediamo daMargherita” o la nostra domenica di Carnevale in Villa Trieste, non è una festa, ma un modo per rivivere e costruire la nostra città, le sue memorie e le sue tradizioni.

Tutto questo senza retorica, tra la spensieratezza di quella che sarebbe stata una bella sera di fine estate e la nostra voglia di farvi arrivare quanto spassionato amore nutriamo per questa città.

Per ora ringraziamo tutti voi per i tanti messaggi ricevuti in queste settimane, tutti sottesi da curiosità e voglia di vivere quello che sarebbe stato un appuntamento pieno di novità. Allo stesso modo, ci teniamo, ringraziamo tutti i partner che, come già deciso, avrebbero vissuto con noi un’altra esperienza: CatanzaroInforma, Momenti Eventi e l’assessorato al turismo della città di Catanzaro su tutti.

La cena urbana che negli ultimi anni ha colorato il nostro settembre, fino a diventare uno degli eventi più attesi e partecipati della città, per quest’anno, resterà dunque solo una fotografia, ma la speranza è quella di rivederci assolutamente presto. In bianco o meno, per questa o un’altra iniziativa”.