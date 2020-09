Al Festival di Venezia ‘Padrenostro’ girato tra Roma, Calabria, Sila e mare

Ci sarà anche un po’ di Catanzaro alla 77esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il Festival inizierà ufficialmente domani sera, per un’edizione sicuramente insolita a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ma come sempre all’insegna del buon cinema, italiano soprattutto. Tra le proiezioni in programma, in concorso, c’è grande attesa per quella di “Padrenostro” di Claudio Noce, prevista per la serata del 4 settembre. Con protagonista Pierfrancesco Favino, la pellicola racconta dell’attentato del ’76 per mano dell’organizzazione terroristica Nuclei armati proletari, con obiettivo il vice questore Alfonso Noce, padre dello stesso regista del film, in cui persero la vita un poliziotto e un terrorista.

Nel cast, di fianco al già citato Favino e a Barbara Ronchi, ci saranno anche due attori catanzaresi. Parliamo di Francesco Colella e Anna Maria De Luca, entrambi volti noti, orgoglio per le latitudini catanzaresi. Il primo, visto anche sui palcoscenici cittadini e in numerose fiction televisive, è reduce dal successo del film “Aspromonte”, ultima fatica cinematografica di un altro illustre calabrese, Mimmo Calopresti. La seconda, protagonista di una fitta attività teatrale sul territorio calabrese e non solo con la compagnia Teatro del Carro – fondata insieme a Pino Michienzi nel 1986 -, è stata di recente sul grande schermo con “Oh mio Dio” di Giorgio Amato, e sul piccolo in varie serie TV.

Tornando a Padrenostro, il film, girato a Roma e in Calabria, in Sila e sulle coste ionica e tirrenica, è stato realizzato in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video, con il contributo della Regione Calabria e della Fondazione Calabria film commission. Padrenostro è in concorso per il Leone d’oro al miglior film, assegnato lo scorso anno al pluripremiato “Joker” di Todd Phillips.