Rotary Club Catanzaro: ad Antonio Mirijello l’attestato Paul Harris Fellow

Il 28 agosto scorso – si legge in una nota stampa – in occasione della cerimonia del passaggio delle consegne della Presidenza del Rotary Club Catanzaro, dal Presidente A.R. 2019/20 Giuseppe Mazzei al Presidente A.R. 2020/21 Pasquale Placida, è stato consegnato al Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello il nobile attestato “Paul Harris Fellow”, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.

Il Presidente Mirijello, nel ricevere il premio, ha dapprima portato i saluti del Presidente Provinciale ENS Catanzaro Serafino Mazza, e poi ha ringraziato l’ENS Calabria e tutti i dirigenti e collaboratori che quotidianamente si battono sul territorio per la tutela dei diritti delle persone sorde, il Rotary Club Catanzaro e il Rotary Fondation per avergli attribuito questa importantissima onoreficienza, il Presidente uscente Giuseppe Mazzei per la ricca collaborazione intrapresa durante il trascorso anno rotariano, e il neo Presidente Pasquale Placida al quale è stato rivolto l’invito a continuare questa forte collaborazione con l’obiettivo di raggiungere insieme altri brillanti traguardi.