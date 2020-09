Catanzaro del futuro: torna lo spazio dedicato ai contributi e alle idee dei catanzaresi di successo

Riprende, come avevamo annunciato, la pubblicazione dei contributi dei Catanzaresi di successo per la costruzione della nuova Catanzaro dopo l’emergenza Covid. Un’iniziativa che è andata ben al di là di ogni aspettativa, con più di 40 adesioni che sono venute da personalità delle istituzioni, delle professioni, dell’economia, della cultura e dell’arte. Un meraviglioso calderone di idee e di suggestioni che fanno ben sperare per la nostra Città. Idee e proposte che presto saranno messe a confronto con le migliori realtà della società catanzaresi, in un ideale incontro tra i Catanzaresi che hanno avuto successo all’estero e in Italia e i Catanzaresi che hanno scelto di restare nella nostra Città. Tutti, ritengo, sono interessati ad un forte cambiamento, dettato non solo dall’emergenza Covid, ma anche dall’esigenza di guardare avanti, a modelli culturali e imprenditoriali nuovi e che si avvalgono delle nuove tecnologie. Siamo sulla buona strada.

Ripartiamo dal contributo di Alessandro Grande, regista e sceneggiatore, Beniamino D’Errico, professore e urbanista, e Giuseppe Bisantis, giornalista sportivo e radiocronista italiano della RAI.

Ivan Cardamone

Assessore alla Cultura – Città di Catanzaro