Villa Margherita, intitolato piazzale alla memoria del pittore Enzo Toraldo

A quasi vent’anni dalla scomparsa, la Città di Catanzaro ricorda Enzo Toraldo, uno dei suoi pittori più famosi. Lo ha fatto l’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo intitolando all’artista un piazzale di villa Margherita e, più precisamente, la balconata che dà sulla zona est del capoluogo, con una breve e sobria cerimonia alla presenza dell’assessore al Turismo, Alessandra Lobello, del consigliere comunale Giuseppe Pisano e della famiglia Toraldo.

“Enzo Toraldo è stato una personalità importante di questa città che aveva molto e che ha contribuito a rappresentare in alcune delle sue opere più belle”, ha detto Lobello. “L’artista meritava un riconoscimento ufficiale, in uno dei luoghi dell’anima del nostro centro storico, e devo ringraziare la famiglia che ha supportato l’amministrazione, donando la targa commemorativa, in quest’operazione che, di fatto, istituzionalizza, il ricordo e il lascito del pittore che aveva il suo studio a due passi dall’Arcivescovado”.

Anche Pisano ha voluto sottolineare come “Enzo Toraldo non potesse mancare in questo piccolo museo a cielo aperto di villa Margherita in cui sono ricordati alcuni personaggi centrali della storia culturale e politica della nostra città”.

Le parole della famiglia Toraldo sono state quelle di Stefania, una dei tre figli del pittore: “Mio padre era stimato da tutti e ha sempre amato Catanzaro in modo genuino e viscerale – ha spiegato commossa -. Lui sarebbe stato felice e io sono felice perché qui, in villa Margherita, sentiamo la storia che gli appartiene”.