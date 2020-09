Tradizione rispettata nella piena osservanza delle disposizioni Anti Covid alla Rettoria di Montecorvino nel cuore del centro storico di Catanzaro. Come ogni anno l’8 settembre anche oggi è stata celebrata la messa dedicata alla Bambinella, la nascita di Maria.

La funzione è stata officiata da Don Mimmo Concolino.

Come di consueto in questa cerimonia sono stati benedetti i bambini e le partorienti. A causa delle norme anticontagio invece non si è potuta svolgere la tradizionale processione.