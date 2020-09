Il premio della Pace e solidarietà all’avvocato catanzarese Stefania Figliuzzi

La terza edizione del premio della Pace e della Solidarietà “Santa Caterina da Siena”– Soriano Calabro, istituito dai Padri domenicani, quest’anno è stato assegnato alla avvocata Stefania Figliuzzi per la sezione “Donne del nostro tempo” presidente dell’Associazione e del Centro Antiviolenza “Attivamente Coinvolte onlus” per l’accoglienza e l’assistenza delle donne e dei bambini vittime di violenza presente sul territorio calabrese da oltre 10 anni.

Il riconoscimento è stato istituito dai Padri Domenicani di Soriano, eredi e custodi del famoso santuario di San Domenico «con la convinzione di creare un’occasione di riflessione sull’identità e ruolo della donna nella Chiesa e nella Società – hanno spiegato i predicatori – lontano da stereotipi, pregiudizi e ogni forma di violenza, non solo verbale, con cui viene considerata in particolare modo in Calabria. Vogliamo proporre tutto ciò, attraverso la vicenda umana, storica e spirituale di Caterina da Siena (1347-1380), la cui festa celebriamo il 29 aprile: donna del suo tempo, certamente, ma che seppe rompere pregiudizi “di tutti i generi” per affermare valori come la dignità della persona, al di là del sesso, ruolo sociale, condizione economica; la libertà di pensiero e d’azione, nel rispetto della propria identità e vocazione; la difesa della vita come “missione e dono” per gli altri, al servizio della pace e della giustizia». La consegna del premio avverrà sabato 12 settembre 2020 ore 18.30 presso il Santuario di San Domenico di Soriano Calabro.