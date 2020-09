Nuovo Supercinema e Teatro Comunale ci credono ancora, nei prossimi giorni la riapertura dopo il lockdown

Non era facile riuscirci, era un dovere provarci. E così hanno fatto i gestori dei due cinema del centro storico di Catanzaro. Ci hanno provato e ci sono riusciti. Nei prossimi giorni infatti si riaccenderanno le luci dei due grandi schermi della città, quello del cinema Teatro Comunale e quello del Nuovo Supercinema.

I locali sono stati sanificati e i posti a sedere sono stati distanziati, sarà possibile acquistare i biglietti on line. La città, che in questi mesi ha provato a indossare una nuova veste, con i locali che hanno predisposto spazi all’aperto, ora, dopo la fase emergenziale legata al Coronavirus, deve necessariamente ripensare anche alla fruibilità dei luoghi chiusi.

E gli sforzi che in questo momento i gestori stanno facendo per ripartire possono essere ripagati in un solo modo, con la presenza. Non è solo, anche se è importante il fatto di pagare un biglietto, è soprattutto l’esserci ed il crederci. Per chi ha investito in una cultura non blockbuster è stato sicuramente più complicato e sarà certamente più difficile. Ma appunto, non impossibile. O meglio sarà possibile nella misura in cui saranno in tanti a crederci