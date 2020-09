Il centro storico scopre i grandi animali colorati della Cracking Art

Sono state scoperte diverse delle opere di Cracking Art che abbelliscono di orginalità e colori il centro storico di Catanzaro. Si attende domani comunque per la presentazione ufficiale alla città di tutti i dettagli che caratterizzano questa nuova installazione di arte contemporanea.

‘Il termine Cracking Art -estrapoliamo intanto dal web – deriva dal verbo inglese “to crack”, che descrive l’atto di incrinarsi, spezzarsi, rompersi, cedere, crollare. Con il nome di cracking catalitico è anche chiamata la reazione chimica che trasforma il petrolio grezzo in plastica: per gli artisti è questo il momento in cui il naturale permuta in artificiale, l’organico in sintetico, ed è tale processo che essi intendono rappresentare attraverso la loro arte.Cracking è il divario dell’uomo contemporaneo, dibattuto tra la naturalità originaria e un futuro sempre più artificiale.Cracking è il processo che serve a trasformare il petrolio in virgin nafta, composto di molecole semplici alla base di migliaia di prodotti di sintesi, quali la plastica.La plastica ha in sé le radici di una storia che dura da millenni, quella dell’uomo e del suo mondo, una storia piena di trasformazioni e di avvenimenti, un brano culturale vastissimo e profondo, in cui natura umana, artificiale e ambientale si uniscono in una formula concettuale che sfida le norme attuali dell’arte contemporanea.Cracking è quel processo che trasforma il naturale in artificiale, l’organico in sintetico”.