A Santa Maria la statua della Madonna visita i rioni del quartiere

Anche in epoca Covid il quartiere S. Maria non ha rinunciato alla tradizione delle celebrazioni in onore di Santa Maria Zarapoti. Niente manifestazione laiche, niente processione: troppi i rischi di assembramenti ma nel settembre che il quartiere da decenni e decenni dedica a Maria i momenti di devozione e riflessione non sono mancati.

In particolare dal 7 al 13 settembre la statua della Madonna, sì proprio quella che generalmente viene portata per le vie delle quartiere il secondo sabato del mese con una folla di fedeli al seguito quest’anno è stata trasportata ogni pomeriggio in un rione diverso del quartiere. Sono state celebrate messe all’aperto , tutto ovviamente nel pieno rispetto delle norme anticontagio per iniziativa e organizzazione dell’Associazione devoti Santa Maria Zarapoti.

Una serie di visite a domicilio in piena regola sentite, partecipate e commoventi per il “popolo” di Santa Maria. Questa sera, una settimana dopo, la Madonna è tornata a casa.

La statua ha ripreso posto nella chiesa di Santa Maria Zarapoti al termine di giornate di preghiere itineranti insolite, particolari ma comunque coinvolgenti. Con l’auspicio che il prossimo anno la storia, anche di queste celebrazioni, possa riprendere il suo corso.