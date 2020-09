Abramo: subito attivati per ospitare l’opere che Gaetano Pesce vorrebbe donare al Parco

Dichiarazione del Sindaco e Presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo

“Il Parco della Biodiversità di Catanzaro può davvero essere la location ideale per ospitare un’opera simbolo del design internazionale come la “Maestà sofferente” che il maestro Gaetano Pesce vorrebbe donare a costo zero alla Calabria. Uno straordinario gesto che è stato subito accolto dalla presidente della Regione Jole Santelli a dimostrazione della sensibilità che la governatrice sta dimostrando, fin dal suo insediamento, riguardo agli investimenti sulla cultura. Al tempo stesso, da uno dei maggiori esponenti del design italiano è arrivata una chiara indicazione di preferenza sul luogo dove potrebbe essere allocata la sua creazione: il grande polmone verde della città Capoluogo, che con il Parco internazionale delle sculture si è ritagliato, nel corso degli anni, uno spazio di primo piano nel grande mondo dell’arte.

Dopo Piazza Duomo a Milano, la “Maestà sofferente” ha catturato l’attenzione anche dei grandi musei internazionali e il poterla ospitare in Calabria rappresenterebbe una occasione irripetibile anche di promozione del territorio. La disponibilità dimostrata da Pesce, che ha raccolto il suggerimento prezioso del giovane allievo Stefano Morelli, catanzarese legato alla propria città, merita di essere immediatamente recepita. Per questo motivo, condividendo la riflessione dell’architetto Maurizio Rubino, d’accordo con il Presidente onorario del Parco, Michele Traversa, e con l’interessamento dell’assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone, ho attivato, già nella scorsa settimana, l’iter necessario per garantire la più adeguata collocazione nella nostra città.

Consapevole dell’attenzione e dell’impegno che dovranno essere dedicati per questa complessa procedura, ho dato subito l’input alle amministrazioni che presiedo affinché si possa cogliere questa grande opportunità di visibilità e di crescita per la nostra terra”.