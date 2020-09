Teatro di Mu, “Ricomincio da 5” inaugura la stagione autunnale

Ricomincio da 5 è il titolo della Rassegna che inaugurerà la stagione autunnale della Compagnia del Teatro di Mu, prodotta da Edizione Straordinaria per la Direzione Artistica di Salvatore Emilio Corea.

Nella sala del Politeatro “Il Minore” del Centro di Polivalente per i Giovani di Via Fontana Vecchia andranno in scena cinque spettacoli che ripropongono al pubblico alcuni dei maggiori recenti successi della Compagnia, divisi in due sezioni “commedia e parodia” e una terza nuova produzione che chiuderà la rassegna. Una ripartenza, come il titolo della Rassegna sottolinea, che vale come un appello rivolto alla cittadinanza affinché il sostegno e la partecipazione alle attività culturali e artistiche segnino il riappropriarsi della normalità, pur nel rispetto delle misure di controllo sanitario che i difficili tempi impongono.

Il Cartellone prevede più repliche per dare possibilità a più persone possibili di partecipare ed ecco come sarà organizzato:

Venerdì 9 Ottobre ore 21:00, Domenica 11 Ottobre ore 18:00 e ore 21:00 “Hotel Crispi Camera 438”

Sabato 24 Ottobre ore 18:00 e ore 21:00, Domenica 25 Ottobre ore 18:00: “Il Caso Della Ricca Ereditiera E Di Gianni Amor Suo”

Sabato 7 Novembre ore 18:00 e ore 21:00, Domenica 8 Novembre ore 18:00: “Polifemo E Gli Altri”

Sabato 28 Novembre ore 18:00 e ore 21:00, Domenica 29 Novembre ore 18:00: “Cappuccetto Rosso In Tutte Le Lingue Del Mondo”

Sabato 12 Dicembre ore 18:00 e ore 21:00, Domenica 13 Dicembre ore 18:00: “Benvenuti Al Vaudeville”

L’Organizzazione ha naturalmente predisposto tutti i protocolli di sicurezza che le normative anti-Covid19 prevedono, per garantire un sereno svolgimento degli eventi. Per questo è assolutamente necessario prenotare il biglietto in anticipo ai numeri 389/9262089 329/7360787 o tramite mail all’indirizzo edicoop@virgilio.it

E quindi si comincia in tanta allegria con “Hotel Crispi Camera 438”