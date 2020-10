Bertolone resta presidente Cec: il plauso del sindaco Abramo

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, confermato alla guida della Conferenza episcopale della Calabria.

“L’elezione di monsignor Bertolone è l’ennesima dimostrazione dell’autorevolezza del nostro arcivescovo”, ha detto il primo cittadino. “La sua guida spirituale, sempre attenta e propositiva a ogni aspetto della vita della nostra comunità, è un riferimento unico per i fedeli e per le istituzioni civili del capoluogo. La collaborazione instaurata in questi anni, del quale continuo a ritenermi onorato, ha permesso alla Curia, al Comune e alla Provincia di fare rete in modo produttivo garantendo risposte alle fasce più deboli della popolazione, soprattutto nel difficile periodo dell’emergenza coronavirus. Sapere che sua Eccellenza proseguirà il suo magistero pastorale alla guida della Cei calabrese è senz’altro una buona notizia”.