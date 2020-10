Alle ore 18, al Complesso Monumentale del San Giovanni, partirà la finale della V edizione del Materia Independent Design Festival durante la quale le migliori realizzazioni dei designer under 40 riceveranno il premio della Guglielmo Spa, main partner della manifestazione, e la menzione speciale dedicata al giovane architetto e amico del festival, recentemente scomparso, Sergio Mirante.

Inoltre, l’art director, Antonio Aricò, racconterà le importanti operazioni realizzate per questa insolita ma coinvolgente edizione e la sua “Madonna viola” disegnata per Materia 2020.

