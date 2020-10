Stasera sfida live con Catanzaro Game Contest

Siete pronti a sfidarvi nuovamente su curiosità, cultura, gastronomia, arte e tradizioni della città di Catanzaro? Il terzo appuntamento con Catanzaro Game Contest è fissato per questa sera alle 21.00, partecipare è semplice e veloce, basteranno pochi click per entrare nel vivo di una sfida tutta catanzarese.

Scaricando gratuitamente l’app WICONTEST, dopo la registrazione, si avrà la possibilità di partecipare al live quiz e portarsi a casa dei premi offerti dagli sponsor che hanno supportato il progetto di Planet Multimedia SRL, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Catanzaro.Dopo Alessandra Lobello e Ivan Colacino, ospiti delle precedenti puntate live, oggi a testare la preparazione dei concorrenti sarà Antonio Ferrarello del consiglio direttivo di Federalberghi.

Nella settimana appena trascorsa gli utenti si sono sfidati nel Global Quiz quotidiano su temi inerenti le dune di Giovino, il Mosaico Mendini, le feste patronali, i dolci tipici e la Basilica dell’Immacolata. La vincitrice del premio settimanale, che si è portata a casa un tablet messo in palio da RGB elettronics, è la signora Assunta Scozzafava. Dopo il Gobal Quiz di oggi composto da domande sul San Vitaliano, Santo Patrono del capoluogo, l’appuntamento con il divertente gioco live è fissato per questa sera. Occorrerà essere puntuali, bravi ma sopratutto veloci per vincere i premi in palio che, quest’oggi, saranno due porta-fotografie e una pianta offerta dall’Orchidea Selvaggia del quartiere Lido. Il più bravo della settimana invece verrà premiato con un pernottamento in hotel per due persone presso l’Hotel Niagara.