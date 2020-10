Catanzaro Game Contest, giovedì nuovo live quiz

Tra domande su personaggi, arte, cultura e gastronomia catanzarese, dopo l’appuntamento di ieri, torna puntale, domani sera alle 21.00, il quarto live quiz di “Catanzaro Game Contest” con un nuovo simpaticissimo ospite.

Nella puntata di giovedì, a testare la preparazione dei concorrenti al conduttore Giuseppe Critelli si affiancherà il comico catanzarese Piero Procopio e insieme sottoporranno loro l’originale quiz, dove a vincere come sempre saranno i primi tre più bravi e veloci utenti. In palio domani sera per il primo classificato un buono valido per un apericena per due persone, il secondo classificato ritirerà uno scalda ‘nduja con ‘nduja, mentre per il terzo classificato ci sarà una bottiglia di spumante Don Fortunato – Tenuta Iuzzolini, tutti premi offerti da “La Corte di Bacco” del quartiere Lido di Catanzaro. Un buono valido per un soggiorno di una notte per due persone in camera doppia, presso l’Hotel Niagarà, è invece il premio per il concorrente che avrà totalizzato più punti nel corso di questa settimana.

Non hai ancora scaricato l’app per sfidare i tuoi amici al quiz della tua città? Farlo è semplice, veloce e gratuito. Dopo aver scaricat0 dall’Apple Store o da Google Play Store l’app Wicontest, basterà registrarsi e poi iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”.

In fase si registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, riceverai immediatamente un bonus di 250 punti per scalare la classifica.