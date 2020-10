Ritorna domani il live di Catanzaro Game Contest

Ritornano puntuali anche questa settimana gli appuntamenti di martedì e giovedì con Catanzaro Game Contest, il live quiz dedicato alla promozione e alla cultura della città di Catanzaro. Dopo le sfide della scorsa settimana in cui i correnti hanno gareggiato a colpi di storia e cultura catanzarese insieme ad Antonio Ferrarello e Piero Procopio, nella puntata di domani prevista alle 21.00 a commentare il quiz, insieme alla conduttrice Laura Gambino, ci sarà il Direttore Generale del Teatro Politeama Aldo Costa.

In palio questa settimana per i più bravi e veloci concorrenti i biglietti per assistere ad uno spettacolo del Politeama di Catanzaro, mentre un soggiorno in camera doppia al Grand Hotel Paradiso è il premio che andrà al più bravo concorrente della settimana.

Chi non avesse ancora scaricato l’app per partecipare al gioco, potrà farlo con pochi semplici passaggi: basterà scaricare gratuitamente dall’Apple Store o da Google Play Store l’app Wicontest, registrarsi e poi iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”. In fase si registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, si riceverà immediatamente un bonus di 250 punti.

Blattle quiz 1vs1, Live quiz, Global quiz, su storia, arte, gastronomia catanzarese e molto altro testeranno la preparazione di ogni concorrente e contribuiranno ad accumulare punti per scalare la classifica e vincere il premio finale.