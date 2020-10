Direzione Valli Cupe, Rinnov@ndo Sersale punta sul ritorno di Carmine Lupia

Legambiente Calabria sta selezionando il nuovo direttore della riserva regionale Valli Cupe, il gruppo di minoranza in seno al civico consesso sersalese Rinnov@ndo Sersale ha già pronta la sua candidatura ideale: Carmine Lupia, anche promotore dell’associazione regionale Cammino basiliano.

Con una lettera aperta alla cittadinanza, il gruppo di opposizione auspica “il recupero delle competenze dell’ex direttore Carmine Lupia perché– si legge in una nota stampa- non è un mistero che egli sia una figura in possesso delle competenze scientifiche nonché dotato della necessaria esperienza maturata nel campo della promozione turistica, in grado di rimettere in moto il percorso virtuoso di attrazione dei flussi di visitatori. Esortiamo Carmine Lupia, scopritore, inventore e realizzatore della Riserva a partecipare alla selezione.”

C’è chi parla di Valli Cupe come modello endogeno di sviluppo , c’è chi associa Valli Cupe a un monastero naturalistico del XXI secolo: va da sé che l’area protetta non merita l’immobilismo in cui è sprofondata per diatribe istituzionali prima e lungaggini burocratiche dopo.