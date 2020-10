Catanzaro Game Contest, Eman ospite del live quiz

Tanto entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e vincere, il Catanzaro Game Contest piace e diverte. Tra Battle Quiz, Global Quiz e Live Quiz le occasioni per scoprire curiosità sulla cultura del capoluogo sono tantissime, così come sono tanti gli utenti che in queste settimane si stanno sfidando per portare a casa i premi palio.

Dopo la sfida di lunedì scorso con la partecipazione del Direttore Generale del Teatro Politeama Aldo Costa, ritorna puntuale il live quiz del giovedì sera. Questa volta ad affiancare il conduttore Giuseppe Critelli sarà il cantante catanzarese Eman che testerà la preparazione dei concorrenti con domande di storia, cultura gastronomica, territorio, personaggi della città di Catanzaro. In palio per i primi tre vincitori del live quiz di domani una torta da 1 kg, una vaschetta gelato da 1 kg e un buono valido per una consumazione del valore di 12 euro presso la Gelateria Amedeo. Al concorrente che sarà in cima alla classifica di questa settimana andrà invece un pernottamento in camera doppia presso il Grand Hotel Paradiso.

Chi ancora non ha scaricato l’app Wicontest per partecipare ai quiz e mettere in gioco la propria preparazione può farlo gratuitamente in modo semplice e veloce. Selezionando “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri Italia”, dopo aver cliccato su “registrati”, si potrà inserire il codice CATANZAROINFORMA per ottenere 250 punti extra. L’appuntamento con il live quiz della città di Catanzaro è fissato per domani sera, puntuale come sempre alle 21.00.