Catanzaro Game Contest, domani sera il Live Quiz

E’ fissato per domani, puntuale come sempre alle 21.00, il Live Quiz di “Game Contest Catanzaro”, il divertente appuntamento del martedì e del giovedì sera che dà agli utenti la possibilità di mettersi in gioco attraverso domande, relative alla cultura catanzarese, poste in diretta dagli ospiti in trasmissione. Tanti quelli che si sono alternati nelle puntate delle settimane scorse e che hanno visto sfidarsi tantissimi utenti su domande relative a storia, sport, arte, gastronomia, personaggi e territorio.

Sarà Mario Mauro, Presidente dell’associazione Guide Turistiche della Calabria, a testare domani sera la preparazione dei concorrenti insieme al conduttore della trasmissione, mentre giovedì toccherà a Francesco Scorza, in arte mister Kan, interagire con gli utenti a colpi di cultura catanzarese.

I primi tre classificati dei Live Quiz di questa settimana saranno premiati con un bracciale Boccadamo messo in palio dalla Gioielleria Megna del quartiere Lido di Catanzaro, al concorrente più bravo della settimana andrà invece un buono valido per un soggiorno di una notte per due persone presso l’Hotel Perla del Porto.



Partecipare al gioco della città di Catanzaro è semplice, veloce e gratuito: basta scaricare dall’Apple Store o da Google Play Store l’app Wicontest, registrarsi e poi iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”. In fase si registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, l’utente riceverà immediatamente un bonus di 250 punti.

Sono tantissimi gli utenti che in queste settimane si stanno sfidando nei Blattle quiz 1vs1, Live quiz e Global quiz, per divertirsi, scoprire tante curiosità su cultura e personaggi di Catanzaro e scalare la classifica, per portarsi a casa il premio finale. Il Global quiz di oggi è dedicato ad un beniamino della città, Massimo Palanca, che sarà ospite del Live Quiz il prossimo 27 ottobre per interagire con gli utenti commentando insieme a loro le domande del divertente quiz della città di Catanzaro.