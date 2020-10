Mr Kan ospite live di “Catanzaro Game Contest”

Continuano a sfidarsi nei Battle Quiz 1vs1 e a tenersi allenati con i Global quiz di approfondimento i concorrenti del Catanzaro Game Contest, il divertente quiz a premi sulla città di Catanzaro ideato dalla Planet Multimedia srl in collaborazione con l’Assessorato al turismo del capoluogo. Tante domande su cultura gastronomica, storia locale, territorio, personaggi e curiosità stanno mettendo alla prova i concorrenti durante tutto l’arco della settimana. Dopo il Global quiz di lunedì su Massimo Palanca, quello di ieri su Mimmo Rotella e quello odierno sull’US Catanzaro, nella giornata di domani i concorrenti potranno accumulare altri punti rispondendo alle domande sul Duomo della città per preparsi alla sfida live di domani sera, fissata come sempre alle 21.00.

Ospite d’eccezione questa voltà Francesco Scorza, in arte Mr Kan, il dj che ha animato con grinta e passione le serate di tantissimi catanzaresi. Sarà proprio lui a testare la preparazione dei concorrenti, commentando in diretta le soluzioni del quiz. I più bravi e veloci utenti in cima alla classifica di giovedì saranno premiati con un buono da spendere presso il Ristorante/Pizzeria il Veliero, mentre al più bravo della settimana andrà un buono valido per un soggiorno di una notte per due persone presso l’Hotel Perla del Porto.

C’è ancora tempo per iscriversi al gioco e sfidare amici e parenti a colpi di cultura e tradizione catanzarese, testando la propria preparazione e scoprendo tante curiosità. Farlo è semplice e gratuito: occorre scaricare dall’Apple Store o da Google Play Store l’app Wicontest, registrarsi e poi iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”. In fase si registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, l’utente riceverà immediatamente un bonus di 250 punti che verrà sommato ai punti accumulati durante le sfide.