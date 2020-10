Massimo Palanca ospite del “Catanzaro Game Contest”

E’ uno tra i personaggi più amati della città di Catanzaro l’ospite di questa sera del live quiz di Catanzaro Game Contest. Ha entusiasmato tante generazioni di catanzaresi, e ancora oggi è una punta di diamante che affascina anche i giovanissimi.

Massimo Palanca è pronto ad interagire con i concorrenti del quiz del capoluogo calabrese, per testarne la preparazione relativa a storia, cultura, sport, cucina e tanto altro. L’appuntamento con il beniamino dello sport è, come sempre, questa sera alle 21.00, chiunque volesse partecipare al quiz e non ha ancora scaricato l’app, può farlo con pochi e semplici click: occorrerà scaricare dall’Apple Store o da Google Play Store l’app Wicontest, registrarsi e poi iscriversi al “Catanzaro Game Contest” all’interno della sezione “Scopri l’Italia”. In fase si registrazione, dopo aver selezionato “Registrati”, inserendo il codice CATANZAROINFORMA, nello spazio “codice invito”, l’utente riceverà immediatamente un bonus di 250 punti.

L’iscrizione al gioco è gratuita, così come la partecipazione. I primi tre classificati di oggi riceveranno una cena per due, una pinsa per due e due cocktail presso il Fabric del quartiere Lido, il premio settimanale è una spa presso il Giandino di Venere dell’Hotel Paradiso.