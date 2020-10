Nuovo singolo del cantautore Ligarò in uscita domani

“Nnammurato e Napule” è il nuovo singolo del cantautore Michele Ligarò in uscita domani, venerdì 30 ottobre, alle 18:00, in diretta streaming su Youtube.

Il brano, registrato a Casalnuovo di Napoli presso la Smile Record di Cosimo Lombardi, è un canto d’amore verso la città partenopea, con cui Michele ha da sempre un feeling speciale.

Il video, la cui regia è stata affidata a Ciro Grieco, è stato girato nei luoghi più conosciuti di Napoli, Piazza del Plebiscito, lungomare Caracciolo, Castel dell’Ovo, Posillipo e ha visto la partecipazione dell’artista Antonio Ottaiano nella doppia veste di cantante e ottimizzatore video. Il connubio fra i due artisti continua dopo il grande successo avuto con il brano “Figlie do Mare” diventato virale sui social questa estate.

“Napoli per me è la musica” ha dichiarato Michele Ligarò.

“Ogni volta che vado a Napoli, capita molto spesso, è come se andassi sempre per la prima volta, un’emozione unica. Amo la cultura partenopea e la sua unicità” ha continuato “pensare che Napoli è stata la patria di grandi artisti come Totò, Renato Carosone, Massimo Troisi, Mario Merola, Pino Daniele, mi ha dato un motivo in più per scrivere un brano che non può che esaltare l’enorme fascino che essa trasmette”.

“Si parla spesso male di Napoli– ha concluso- “io invece ne canto le sue straordinarie bellezze”.

“Figlie do mare” è da settimane in testa alla classifiche delel radio napoletane: per un artista partito dalla piccola frazione Cuturella di cropani non è poca cosa.