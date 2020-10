Il percorso di scrittura creativa dell’associazione Fantàsia si consolida sul web

La lettura e la scrittura creativa nelle scuole calabresi nell’era dell’emergenza covid si praticano sul web grazie alla proposta innovativa del Progetto Sorrisi, curata dall’associazione Fantàsia e giunta alla sua settima edizione. Non si ferma il percorso, nato con il sostegno del Dipartimento Pubblica Istruzione della Regione Calabria nell’ambito della Legge per il diritto allo studio, che si è distinto fin dall’inizio come un’occasione preziosa di lavoro in rete tra gli Istituti comprensivi calabresi. Facendo propria l’opportunità offerta della didattica digitale, la squadra di Sorrisi, guidata dall’assistente sociale Leonardo Ruffo e dall’attore Ninì Mazzei con la simpatica mascotte Fantasio, ha tradotto la propria esperienza nei laboratori per ragazzi in un programma di incontri sul web che coinvolgerà circa cento ragazzi di cinque istituti comprensivi di ogni provincia calabrese.

A partecipare sono alcune classi dell’IC Mater Domini di Catanzaro, Rogliano (Cs), “Tedeschi” di Serra San Bruno (Vv), “Borrelli” di Santa Severina-Roccabernarda (Kr) e “Scopelliti-Green” di Rosarno (Rc) i cui bambini potranno esprimersi liberamente attraverso la creatività e i linguaggi multimediali. Coinvolti in una “missione” basata sul gioco e l’improvvisazione creativa, gli alunni sono chiamati a comporre insieme una nuova storia collettiva, con le loro parole e i loro personaggi.

In questo viaggio, il team di Sorrisi, con la collaborazione delle insegnanti, attraverso videotutorials e conferenze live, guiderà i ragazzi nella creazione di un vero prodotto editoriale: dall’ideazione, alla scrittura, alla correzione del testo, all’assemblaggio e all’impaginazione grafica. Il tutto grazie ad un meccanismo, già sperimentato con successo, definito “passa-la-storia”: l’elaborato, tra parole e disegni, prodotto in ogni fase di lavoro da una classe sarà integrato e concluso da un’altra classe. I partecipanti, inoltre, potranno interagire tramite il portale www.progettosorrisi.it su cui sarà possibile condividere i propri lavori e commentare l’esperienza.

Al termine del percorso, le storie saranno pubblicate in una raccolta cartacea, grazie alla collaborazione dell’illustratore Antonio Spadaro, a cura della casa editrice La Rondine diretta da Gianluca Lucia. “Sorrisi” si conferma, dunque, come buona prassi ed esperienza consolidata nel mondo della scuola calabrese, coniugando tradizione e innovazione per la crescita dei più piccoli.