“La stradina dell’albero delle mele verdi”, Danila Letizia presenta il suo primo lavoro

Danila Letizia presenta il suo primo libro di “racconti fantastici” dal titolo “La stradina dell’albero delle mele verdi”.

Pubblicato a settembre scorso, attendeva di essere ufficialmente presentato a Voi ed al pubblico con un programma già organizzato di letture ad alta voce ed interventi di esperti sui temi della creatività, dell’importanza della narrazione a voce e di altri temi ispirati dal libro.

Dal 15 novembre, in attesa di tutto questo, sarà presentato nella pagina web “Sabato d’autore” di Annarita Palaia accompagnato da un video promo di 2 minuti e 4 secondi che abbiamo girato in solo 1 ora nell’area giochi del Parco della Biodiversità mediterranea come prima esplorazione che diventa, invece, quella definitiva per l’impossibilità imposta di non poterci reincontrare.

La regia è di Angelica Artemisia Pedatella, anche attrice ed autrice della compagnia teatrale “BA17” di Lamezia Terme, il ruolo dell’adulta, che riscopre la bimba che è in sé, è stato interpretato da Debora Curcio, operatrice di Danza Serendipity, che ha fatto parte di recente del cast del film girato a Roccelletta di Borgia “Gli Anni Belli” di Lorenzo D’Amico De Carvalho.

Il libro comprende sei racconti, illustrati come la copertina, da Fabiola Letizia.

Inoltre, proprio per ribadire il valore che per me (di sicuro condiviso da tutti voi) ha sempre avuto il “libro”che coinvolge i cinque sensi ma anche il sesto ed il racconto a voce, come strumento anche terapeutico perché implica la trasmissione delle proprie emozioni, uno dei racconti tratti da “La stradina dell’albero delle mele verdi” sarà registrato e disponibile gratuitamente nella pagina “Sabato d’autore” da giovedì 19 novembre in occasione anche della settimana nazionale “Libriamoci” promossa dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca ed Università”.