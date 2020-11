L’Avvento di solidarietà della Parrocchia Maria Immacolata di Pontegrande

“Papa Francesco, – si legge in una nota stampa della Parrocchia Maria Immacolata del quartiere Pontegrande di Catanzaro- nel messaggio per la prima Giornata mondiale dei poveri, ci ricorda che sono loro al centro del messaggio evangelico e che “sulla condivisione e sul servizio agli ultimi si gioca la credibilità della nostra fede”.

E’ il grido del povero che sale a Dio al centro del messaggio di Papa Francesco che ci esorta a “non amare a parole ma con i fatti”. Le attuali circostanze, pesantemente determinate dal Covid, ci spingono, come Parrocchia e come Comunità, a fare uno sforzo per cercare e trovare modalità diverse con cui vivere e proporre soluzioni che ci permettano di mettere il cuore oltre l’ostacolo, in quanto limitare la valutazione dell’impatto della pandemia provocata dal virus SARS-CoV-2 al solo dato sanitario, cioè il numero di contagi e vittime, offre una visione parziale e soprattutto rischia di non far percepire quanto siano necessarie misure di protezione sociale in sostegno del diritto all’alimentazione per le persone che attualmente si trovano in ristrettezze economiche oppure in condizioni di disagio.



E’ per questa ragione che durante il periodo di Avvento, tempo di attesa, di conversione e di speranza, il parroco don Carlo Davoli, coadiuvato e sostenuto dal Consiglio Pastorale e dai volontari della Caritas Parrocchiale, ha deciso di indire l’iniziativa “Avvento di solidarietà ” con lo scopo di raccogliere donazioni in prodotti alimentari e per la cura e l’igiene della persona seguendo uno specifico calendario:

Dal 23 Novembre al 29 Novembre: raccolta pasta, farina, olio, sale, salsa e pelati;

Dal 30 Novembre al 6 Dicembre: raccolta legumi, tonno e prodotti per l’infanzia;

Dal 7 Dicembre al 13 Dicembre: raccolta latte, zucchero, biscotti e prodotti per l’infanzia;

Dal 14 Dicembre al 20 Dicembre: raccolta prodotti per l’igiene personale e della casa.

Le donazioni raccolte, settimana per settimana, comporranno il pacco natalizio che verrà donato, lunedì 23 Dicembre, alle famiglie iscritte alla Caritas Parrocchiale.

L’obiettivo di questa iniziativa è creare una rete solidale al fine di far sentire, a coloro che stanno soffrendo in questo delicato periodo, il calore dell’amore dell’intera comunità parrocchiale che spezza il cerchio della solitudine, cogliendo l’opportunità, con un semplice gesto di altruismo volto a donare un sorriso per Natale, di avvicinarci ed incontrare il Dio che cerchiamo ed adoriamo nell’intimità della nostra preghiera e durante il mistero dell’Eucarestia.

Oltre a poter conferire le donazioni presso la nostra parrocchia, da lunedì a domenica al termine della S. Messa, è possibile donare la propria spesa sospesa presso i seguenti punti vendita:

PANIFICIO AMENDOLA

DELICIOUS FRUITS DI MELLACE UMBERTO