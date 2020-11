25 novembre, le donne che hanno perso la vita per violenza in un video dell’associazione Ginevra

Un omaggio. Un ricordo. Una parola. Un’immagine. Per ricordare e non dimenticare. Per tenere alta l’attenzione e invitare tutti, grandi e piccoli, a non abbassare la testa e a non chiudere gli occhi. Nella giornata mondiale per eliminare la violenza contro le donne, l’associazione “Ginevra” ha voluto lasciare il segno realizzando un video e una poesia per non dimenticare e il sacrificio delle donne che, negli ultimi anni, hanno perso la vita per mano di uomo: questo non deve più accadere.



L’associazione, quindi, ha voluto realizzare un video di un minuto e quarantadue secondi nelle quali scorrono le immagini simbolo della giornata. Le immagini, inoltre, sono accompagnate dai nomi delle donne che, negli ultimi due anni, hanno perso la vita a causa della violenza inflitta da una persona che diceva di amarle. A fare da sfondo la poesia “Una donna è così” che, Giuseppina Mazza, ha composto proprio per l’occasione.