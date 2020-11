Novena dell’Immacolata: tre appuntamenti giornalieri per favorire il maggiore accesso possibile di fedeli

La cerimonia di intronizzazione della Statua della Madonna (rivedi nel player in alto la diretta Facebook trasmessa dalla pagina di Catanzaroinforma) ha dato il via alla Novena dell’Immacolata che si concluderà ovviamente il prossimo 7 dicembre alla vigilia della solenne ricorrenza religiosa che come di consueto inaugura il periodo festivo.

La Basilica dell’Immacolata, dove si svolgeranno come di consueto le funzioni per la Novena, nel pieno rispetto della norme antincontagio Covid 19 potrà accogliere al massimo cento fedeli.

Da qui la decisione di prevedere tre momenti di novena. Due mattutini alle 5.45 e alle 7.15 e uno pomeridiano alle 17 per garantire il maggiore accesso possibile.