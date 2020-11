“Tienimi per mano”, il nuovo singolo di Claudia Mercurio

Quando la musica prende per mano non molla la presa. Stringe forte, conquista, innamora, scandisce ogni istante di vita, è sempre lì onnipresente e anche nel cambiamento non può che essere una costante. E per la giovane cantautrice catanzarese, Claudia Mercurio, la musica è da sempre una fedele compagna di vita: da quando, fin da piccolissima, ha capito che non l’avrebbe mai abbandonata, ad oggi che da adulta e professionista ne assapora l’essenza con maturità e profondità.

Un progetto musicale pieno di emozioni

Il suo primo singolo “Tienimi per mano”, disponibile da oggi sulle diverse piattaforme musicali e su youtube con il video clip curato da Giuseppe Cristiano, anticipa l’album “Radici”, in uscita con il nuovo anno, ed è il frutto di quella passione per la musica che accompagna Claudia da sempre e che, durante i giorni della pandemia, le ha regalato nuove e profonde emozioni. Si è guardata dentro e ha messo nero su bianco i suoi sentimenti, quelli che compongono i 10 brani del suo singolare progetto musicale di cui ha curato musica e testi:

“Ho sempre amato la musica ma l’idea di riuscire a cantare qualcosa di mio era impensabile – ha raccontato Claudia – sono cresciuta insieme alla musica e lei ha scandito le diverse tappe della mia crescita, mi sono esibita su tanti palchi, sono stata ospite di prestigiose manifestazioni, vinto numerosi concorsi, ho aperto una scuola di canto, musica e arte in cui insegno e oggi, da adulta, mi sono inconsapevolmente ritrovata a scrivere e musicare dei brani che parlano di me.”

La musica, una costante fissa che ruota intorno ai suoi vissuti e affetti

Un progetto autobiografico, nato un po’ per caso, che racconta i vissuti e gli affetti più importanti della vita di Claudia e che, proprio per questo motivo, prende il nome di “Radici”. Nel suo cammino una costante fissa: la musica, di cui non ne ha mai a fatto a meno, riuscendo anche a trasportarla nel suo lavoro di logopedista occupandosi, tra le altre cose, anche di prevenzione e riabilitazione della voce cantata e parlata. La produzione del disco, curato dalla “Black Horse Music Studio”, per Claudia ha tracciato una strada precisa, quella di portare il suo mondo fuori per condividerne le emozioni grazie ai suoi testi:

“E’ una sensazione nuova quella che sto provando, mi sono quasi inconsapevolmente ritrovata a scrivere i miei vissuti profondi di cui con questo lavoro ne rimarrà un traccia, che potrà arrivare a chi mi ascolterà, ho sempre cantato ma farlo con qualcosa di mio è completamente diverso.”

Oltre le sue emozioni: i brani si lasciano interpretare dalla sensibilità dell’ascoltatore

Il singolo “Tienimi per mano”, arrangiato dal tastierista Roberto Tavano e dai chitarristi Marco Paparazzo e Francesco Merante, parla della storia d’amore di Claudia con quello che oggi è suo marito: sono i suoi sentimenti e le sue emozioni a dettare le strofe di una canzone d’amore dai toni pop- rock, ma che certamente può trovare infinite chiavi di lettura coinvolgendo e lasciandosi interpretare dalla sensibilità e dall’io di chi l’ascolterà, per andare oltre il suo intimo vissuto personale. I suoi pensieri disegnano così tracce precise lasciando la libertà di intrecciarsi alle storie di vita di tanti, come emozioni uniche ma libere di ricomporsi, rinnovarsi e crescere.

Foto di copertina “Fotovideando Ingegneri d’immagine”, grafica Roberto Tavano, trucco Ilenia Abbruzzo “Rosso rossetto”.

E’ possibile ascoltare il singolo anche su:

https://music.apple.com/album/1537763424?app=itunes&ls=1

https://music.apple.com/album/id/1537763424