Scatole di Natale: un gesto di solidarietà che annulla le distanze

“Scatole di Natale” è un progetto di solidarietà per dare un pò di gioia ai più bisognosi. È una iniziativa in atto in molte città italiane e parte a Catanzaro sotto la spinta di due donne imprenditrici (Antonella Mancuso e Paola A. Scuticchio) che con le loro Eimí Experience e Co-Working hanno già in passato deciso di fare rete lavorativamente, in questo caso collaborano anche sotto l’aspetto sociale.

In un momento in cui le distanze sembrano allontanarci sempre di più è necessario ricordarci che si può essere uniti, NEL FARE!

Lo spirito del Natale non può essere fermato. È rivolto a tutti i cittadini, associazioni di volontariato, imprese.

Che cosa devi fare:

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione.

Scatola Uomo/Donna:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo…non penso vi piacerebbe ricevere un bagno schiuma a metà 🙂

* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola Bimbo:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

* La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.

* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuro, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati.

DOVE DEVI CONSEGNARLA:

Presso la sede del Co-Working Catanzaro, via Jannoni 5, su appuntamento chiamando al numero +39 345 768 9928

Ovviamente tutte le precauzioni anti covid19 dovranno essere rispettate quindi vieni munito di mascherina e gel! Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa!