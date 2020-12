‘Rossini Lo Stravagante’ di Maria Primerano primo classificato per gli inediti al Premio letterario Internazionale Città di Sarzana 2020

Rossini Lo Stravagante, Helicon Edizioni, dell’autrice catanzarese nonché cardiologa, Maria Primerano, è Primo classificato per gli inediti al Premio letterario Internazionale Città di Sarzana 2020.

Tempo di Covid, tutto è rallentato e le premiazioni letterarie vanno in streaming.

Ed di questi giorni, appunto, l’ultimo riconoscimento, quello relativo al concorso ligure che, anziché essere conferito al Teatro degli Impavidi di Sarzana, è giunto in streaming per un testo divenuto, nel frattempo, edito.

Un crescendo tutto rossiniano per questo Rossini Lo Stravagante della Primerano che, ad appena cinque mesi dalla pubblicazione, si vede aggiudicati quattro Primi premi letterari. Oltre ai citati, infatti, il libro è stato Primo classificato al Premio Argentario a Porto Ercole/ Grosseto, Primo classificato a Massa per il Premio Massa città fiabesca di mare e di marmo, Primo classificato a Imola per il Premio letterario Ti meriti un amore.

Rossini Lo Stravagante, tra chiacchiere sfrappole e bugie è un percorso leggero e vaporoso della penna, condotto con brio tra vita, aneddoti e curiosità. Rossini, nel testo voce narrante, incoraggia scherzosamente la Primerano suggerendole: “Sul mio conto sono state scritte tante corbellerie che una più una meno poco conta” e strappa indubbiamente il sorriso. Manciate e manciate di pagine, queste, dedicate alla figura del maestro di Pesaro, al suo humor, alla sua musica effervescente, che sono piaciute molto al più famoso musicologo studioso di Rossini, Sergio Ragni, il quale così scrive brillantemente all’Autrice:

“Pregiatissima Autrice, lascio da parte il Lei e mi lancio subito in un temerario Tu. Il libro che hai scritto, e che ho letto in due giorni, è un fuoco d’artificio. Il suo ritmo incalzante è quello vulcanico della Musica di Rossini. Il suo peso (più di un chilo di carta) è sublime leggerezza di pensieri, di fantasia, di scrittura. E’ pura effervescenza, ma di classe. Per dirla con la Callas: è champagne e non è coca-cola. Il galop della tua narrazione rivaleggia quasi con la cavalcata che conclude l’ouverture del Guillaume Tell. Nulla hai tralasciato, nessun episodio, autentico o fasullo che sia, è sfuggito alla tua rivisitazione duemilesca (come si definirà mai quello che attiene al burrascoso secolo che stiamo vivendo?). Le tue pagine snocciolano, sillaba dopo sillaba, la conoscenza profonda e l’amore incondizionato per la musica e lo spirito di Rossini. Questo mi ha autorizzato all’adozione del Tu, perché ti sento compagna in una quintessenza artistica che non è dato a tutti raggiungere”.