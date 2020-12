L’anno del Covid non ha fermato le celebrazioni di Catanzaro per Santa Lucia

Anche quest’anno – scrive Amedeo Chiarella “Petrusinu ogni minestra” – il capoluogo di regione ha festeggiato Santa Lucia, nonostante per via della pandemia si sia dovuto procedere ad una variazione di programma, che non ha comunque eroso consensi ed entusiasmo fra i fedeli.

Grazie al lavoro sinergico degli instancabili Rettori Mons. Giuseppe Silvestre (per la Chiesa di San Rocco) e Mons. Andrea Perrelli (per la Chiesa del Rosario )è stato possibile trasferire temporaneamente la bellissima statua di Santa Lucia, in occasione della sua ricorrenza, dalla sede abituale alla vicina Chiesa del Rosario. Quest’ultima, rispetto alla prima, vanta un ampio spazio capace di accogliere un maggior numero di fedeli e meglio si presta all’osservanza delle norme anti Covid.

Tale idea è stata supportata anche dal fatto non trascurabile che nella Chiesa del Rosario vi è la statua di Sant’Agata che risulta sia stata determinante nella vita della devota Lucia.

Si tramanda, infatti, che la fanciulla Lucia avendo la mamma gravemente ammalata si recò da Siracusa a Catania per pregare sulla tomba di Sant’Agata chiedendo la grazia della guarigione. Durante la notte a Lucia apparve in sogno proprio Sant’Agata che le disse: “Perché chiedi a me quello che tu puoi ottenere da sola?“. Dopo il sogno Lucia fu, in ogni caso, esaudita e la mamma guarì.

Quindi, approfittando del filo conduttore fra le due Sante siciliane, si è pensato bene di dare luogo ad un tipo di gemellaggio fra le due Chiese catanzaresi.

Al riguardo è stato pure concordato che, fra un mese circa, la statua di Sant’Agata sarà portata nella Chiesa di San Rocco per ricambiare la visita di dicembre.

La bella iniziativa sopra illustrata è stata concretizzata grazie alla disponibilità di un altro “siciliano doc” che è il nostro Arcivescovo Vincenzo Bertolone nativo della provincia di Agrigento. Degna di nota è la massiccia partecipazione dei cittadini catanzaresi alle funzioni religiose in onore della Santa siracusana.