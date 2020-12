Da Magisano a Bolzano Alessandra Uriselli onora con un libro i dolci di Calabria

In paese in pochi la conoscono, ma lei non si è scordata delle sue radici e della sua gente.

Alessandra Uriselli ha appena pubblicato un libro dal titolo inequivocabile “Dolci di Calabria” edito da Rubbettino.

Alessandra è una giovane donna calabrese con la passione per la cucina e per i dolci. Originaria di Magisano, appena maggiorenne si trasferisce a Bolzano. Nel 2012 fa di questa passione sua professione aprendo un blog seguitissimo da nome “DolcementeInventando”. Diventa conosciutissima a Bolzano e nel resto d’Italia.

Ha asserito la scrittrice con la passione per i dolci: ” La mia terra mi accompagna sempre, ogni giorno, in tutto quello che faccio. La Calabria – argomenta Uriselli- è la mia essenza, la mia eredità spirituale. Sono vent’anni che sono lontana dalla mia casa, dalla mia gente, ma attraverso il mio blog di cucina dolcementeInventando.com aperto nel 2012, ho cercato, in un certo senso, di “accorciare le distanze” e di avvicinare le persone attraverso la mia passione per la cucina e la pasticceria. Ecco perché ho deciso di scrivere “Dolci di Calabria”, un libro che parla in mondo “zuccherino”, ricco di tradizioni e cultura, quello che la mia bella Calabria mi ha lasciato e che continua a vivere dentro di me: in mondo ricco di colori, sole e creatività.

Ti voglio bene cara terra mia!”

Alessandra Uriselli sta a Magisano, come il mare alla Calabria: indivisibili.