Il Venerdì di Repubblica celebra Catanzaro

Consiglio per i buoni lettori, per quelli che lo sono per quelli che lo vorrebbero diventare e, anche, per coloro che non ci pensano per niente. Sarebbe cosa buona e gusta sfogliare le riviste partendo dall’ultima di copertina, perché spesso, quasi sempre, l’articolo più interessante si trova proprio lì, come suggello finale e individuale a un’impresa collettiva che impegna per tutta la settimana un’intera redazione. È stato così che con piacevole sorpresa nel numero del Venerdì di Repubblica, il miglior new magazine italiano secondo Enrico Deaglio, in edicola eccezionalmente oggi che è giovedì, ci si imbatte nella rubrica settimanale di Daria Galateria che oggi si intitola con lampante evidenza: “La scoperta di Catanzaro”. Galateria è scrittrice e accademica, titolare da decenni della cattedra di Letteratura francese alla Sapienza, autrice di innumerevoli testi sul mondo culturale francese. Solo per citare un suo merito, è la curatrice, insieme a Luciano De Maria, della prima edizione commentata della Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Anche per questo, non si può che essere contenti dell’attenzione che Galateria ha voluto dedicare a Catanzaro, in uno scorcio temporale in cui sulla Città tra i Due Mari si è detto di tutto e di più, e non certo con toni amichevoli.

Il testo di Galateria non è, diciamolo subito, di facile approccio, zeppo come è di riferimenti culturali, di rimandi storici e di connessioni letterarie. Ma proprio per questo è un formidabile risarcimento alle tante sgarberie che Catanzaro ha ricevuto in questi mesi in modo del tutto gratuito e con fare ingiustificato. Parte così: “Catanzaro piaceva moltissimo ad Alberto Savinio, il grande pittore e scrittore. ‘È città rupestre e a pan di zucchero, come Orvieto in Umbria e Avranches in Normandia’, e poi prosegue, avendo tempo e modo di citare Leo Longanesi, Arturo Toscanini, Alarico, Tommaso Campanella, non perché questi illustri abbiano a che fare direttamente con Catanzaro, ma dimostrando ancora una volta come la cultura non può soggiacere a conformismi, a pregiudizi e a steccati geografici che limitano soprattutto chi li pratica e non chi vi si trova compreso.

Il pensiero non va soltanto alla consorte del rettore che aborre trasferirsi a Catanzaro o al troppo noto (per i suoi effettivi meriti) conduttore radiofonico su un canale nazionale che ha imbastito tutta una polemica sul motto: “Ma che ci faccio a Catanzaro”, ma anche al quadro raffazzonato e approssimativo che si desume da certe cronache televisive. Alberto Savinio, diciamo per quei quattro o cinque che non lo ricordano, è fratello non minore di Giorgio De Chirico, insigne esponente dell’arte italiana contemporanea.

Non è il solo esponente di primo piano non calabrese della cultura che ha onorato Catanzaro del suo interesse e della sua attenzione. Basterebbe, ancora, citare Guido Morselli, grandissimo autore di “Dissiipatio H.G”. Questo per i detrattori da strapazzo. Ma, come disse colui che sa, non ti curar di loro… Per terminare, l’articolo del Venerdì termina con la descrizione e la storia dei una incisione settecentesca di Catanzaro creata da Claude-Louis Chatelet, che “mostra il mare sullo sfondo e Catanzaro ‘in cima a una montagna, circondata d’altre’ oggi – conclude Galateria – collegate dall’ardita campata di un ponte Morandi.