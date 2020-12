La poesia come rappresentazione della vita ed una vita dedicata alla poesia

Per la IX edizione – praticamente da quando è cominciato – è stata premiata con una targa d’onore in occasione del premio Alda Merini, il concorso di poesia promosso dall’Accademia dei Bronzi di Vincenzo Ursini, da poco conclusosi. Ha all’attivo numerosissimi saggi, ha composto un’infinità di versi e si è aggiudicata i primi posti di così tanti concorsi di poesia a livello nazionale e non solo, da non potersi più contare. Vive a Sellia Marina da quasi quarant’anni, il suo nome è Caterina Tagliani.

Caterina perché la poesia?

«La vita è già poesia, con le sue gioie, i suoi tormenti, difficoltà, dolore che talvolta racconti in versi dove esprimi i sentimenti che ti agitano. Io non vedo come si potrebbe vivere senza la poesia».

Come nascono i suoi componimenti, i suoi scritti?

«La poesia nasce sempre da un’emozione che cerco di trasmettere e, che sia espressa in versi liberi o in altra forma poetica, l’importante è che giunga al cuore di chi legge e deve poter suscitare le stesse emozioni che provo nel momento dell’ispirazione. Non è mai costruita a tavolino. La poesia è un volo dell’anima che si libera dai lacci terreni per sollevarsi verso cieli più azzurri, acque più limpide, albe e tramonti possibili solo nel mondo dove mi rifugio e vedo passare una vita nella quale amore e sofferenza spesso si sono incrociate ma non sono rimasta in disparte a guardare, l’ho cantata con le mie povere liriche che sono un omaggio alla vita che sempre si rinnova…alla natura meravigliosa che mi circonda..al mare del quale vorrei scrutarne gli abissi, alla mia famigli, e all’amore, eterno motore “che move il sole e l’altre stelle”. Poesie che parlano di emozioni, di sentimenti, ricordi delle persone che ci sono care, amicizie rimaste nel cuore e poi della natura meravigliosa che continuamente con le sue luci, i suoi colori, rumori sempre e incessantemente m’ispira: l’amore… in tutte le sue sfumature, di passione, dolcezza, rimpianto, ricordo e, non ultimo, la Fede, che è la stella che guida ogni azione, sostiene e spinge continuamente a cercare una risposta che solo Lei può darci, con la presunzione che ci aiuti a diventare ogni giorno migliori. Ed alla poesia si accompagnano altri scritti suscitati dai miei interessi, come i racconti per grandi e ragazzi, il Saggio su Hannah Arendet: Libertà e Rivoluzione edito da Ursini e che a breve verrà ristampato».

Quale, tra tutti i riconoscimenti avuti, è quello che la rappresenta di più?

«Non è facile rispondere a questa domanda. Ogni riconoscimento è importante, sottoporsi al giudizio di una giuria è sempre un’incognita, ma se ti premia è una conferma del valore dei versi che hai inviato e ho ricevuto conferme e premi alla carriera come a Stefanaconi dove una mia poesia è posta su una stele in piazza della Vittoria, al Festival di Letino e non ultimo a Palmi benché non abbia mai considerato scrivere come una carriera. Abito in Calabria ormai da 51 anni e i Premi locali e le iniziative culturali legate a quelle del Premio Merini dell’Accademia dei bronzi di Catanzaro le ho sempre seguite fin dal 2010 e anche quest’anno che è giunto alla IX edizione sono stata premiata con la Targa D’Onore per la poesia Volgi le spalle, sempre quest’anno, mi è stato riconosciuto il primo posto in classifica nella prima edizione del Premio “Giovanni Patari”, noto Poeta catanzarese sempre dall’Accademia dei Bronzi».

A quale opera è più affezionata e perché?

«Quando si scrivono millecinquecento poesie, non è facile rispondere. Sono legata ad alcuni racconti che in molte scuole ho letto o illustrato agli alunni creando con loro un Laboratorio, ma certamente il saggio Libertà e Rivoluzione rimane il mio preferito: un sonetto, un canto, un verso libero, puoi anche impararlo a memoria; la Arendt si studia, perché c’è tanta saggezza nei suoi scritti e quando incontro gli alunni delle scuole superiori mi accorgo di quanto siano avidi di sapere e carichi di domande alle quali dobbiamo necessariamente una risposta. Il mio saggio è dedicato a loro».

Che valore ha la cultura al giorno d’oggi, secondo lei?

«La cultura ha sempre e comunque un posto, se si può parlare di posto, di primo piano. Senza cultura non si va da nessuna parte perché non si cresce mai, è un arrestarsi davanti alle prime difficoltà, un rinunciare ad ogni possibilità che si presenta o ad ogni difficoltà da superare. Parliamo sempre di crescita e di bellezza che “salverà il mondo”, ma poi non contribuiamo a renderlo migliore. La cultura forgia l’animo e la persona, la rende sensibile ai problemi che lo circondano, risponde a tutti i perché che si affacciano e cerca e da’ risposte, aiuta l’individuo, ogni individuo, a liberarsi dai condizionamenti, gli insegna così come suggeriva Hannah Arendt, “ la capacità di pensare da soli” e in questa visione sta anche la libertà».