U morzeddu, u piccantinu, u calzona, a la scinduta da’ Standa

Per fine anno, ancora una volta, i piatti dei catanzaresi ospiteranno il tradizionale pezzo di “pitta” ricolmo del classico “morzello”, particolare prelibatezza del capoluogo. Le “regole” date dall’emergenza “Covid”, hanno fatto sì che molte famiglie dovranno forzatamente rinunciare ai veglioni di fine d’anno, in tanti dunque rimarranno a casa e, sebbene le riunioni dovranno essere contenute, certamente la tradizione culinaria verrà rispettata e, come ben si sa, l’eccellente spezzatino avrà come sempre il primato. I panificatori si preparano al surplus di lavoro con numerose infornate di pitte, immancabili per accompagnare “’u morzeddhu”, le macellerie già pronte con tutto l’occorrente, i pezzi per la preparazione sono vari e la loro pulitura dovrà essere particolarmente accurata, sebbene è oramai usuale trovare le parti già pulite. Un tempo non esisteva questa alternativa e le massaie dovevano prestare molta attenzione alla fase della pulizia delle interiora e della trippa (parti fondamentali dello spezzatino), con grandi quantità di limone. A Catanzaro, nelle tradizionali “putiche” (osterie), il morzello si preparava quasi ogni giorno e il profumo si diffondeva nelle strade con quel forte odore di origano e peperoncino. Oggi, sono in tanti a mantenerne la tradizione, anche se delle vecchie “putiche” è rimasta ben poca traccia. L’arte della cucina catanzarese, ovviamente non si ferma al solo “morzello” e spazia su diversi piatti che venivano preparati sia in casa che nelle osterie.

Come non ricordare “’a pitta maniata”, “ ‘u suffrittu”, “’a tiana”, “ i crispeddhi” o il “torrone ferrato”, tutte eccellenti ricette che ancor oggi vengono proposte sulle nostre tavole. C’è da dire che fra i tanti ricordi di piccole preparazioni che si potevano trovare nelle osterie e che si mangiavano “al volo”, trova posto un particolare panino che veniva preparato esclusivamente da un’osteria che un tempo si trovava nei pressi di “Villa Margherita”. Il piccolo locale, deputato più che altro alla vendita del vino, veniva riconosciuto come punto di riferimento per “’u piccantinu”, un prelibato e singolare panino che lasciava quasi senza fiato, tanto il contenuto era piccante. Infatti, gli ingredienti quasi mai cambiavano: componente d’eccellenza era una pasta d’acciughe mista a peperoncino rosso che veniva spalmata e guarnita con conserve sott’olio, come melenzane, olive e quant’altro, si aggiungeva dell’affettato che a quell’epoca non variava di molto e poteva essere mortadella o capicollo e, per finire, una fetta di provola ben spessa. La modesta osteria era sovente ritrovo di operai in sosta dal loro lavoro, ma anche di studenti che oramai conoscevano il luogo e vi si recavano proprio per gustare questo succulento panino, una vera e propria “bomba” di piccantezza. Piacevoli ricordi del palato che inequivocabilmente si uniscono anche a preparazioni usuali che però diventavano quasi un “must” in città, poiché ad opera di “attività commerciali”, come ad esempio “’u calzona ‘a la scinduta da’ Standa” (così indicato dialettalmente dai catanzaresi).

Ebbene, questo “calzone”, presumibilmente ottenuto da tradizionali impasti, era conosciuto da tutti i catanzaresi per il profumo, il gusto e la fragranza. A prepararlo era la famiglia Carioti, che possedeva una piccola rosticceria in una discesa laterale a Via Poerio che usciva proprio dinanzi la “Standa”, per l’appunto conosciuta come “’a scinduta da’ Standa”. Il locale, piccolo a dire il vero, stretto e lungo nella sua superfice, era sempre gremito di avventori, vari nel loro genere. Infatti a gustare questo particolare “calzone” erano in primis ragazzi e studenti, ma anche persone provenienti dai paesi vicini che dovendo attendere la partenza del tradizionale “postale”, facevano una breve sosta in rosticceria. C’è da dire inoltre, che la piccola vetrina posta quasi all’ingresso della friggitoria, era ricolma anche di grandi ciambelle fritte ripiene di crema, cosparse poi di zucchero, un odore quindi di “dolce” misto a quello della frittura di questi enormi calzoni. Si, perché la particolarità di questo “fritto”, non era solo il gusto inconfondibile, ma anche la grandezza, decisamente considerevole. La cucina andava a ritmo battente per una discreta quantità del prodotto che si distingueva per la morbidezza della pasta e del ripieno di pomodoro e mozzarella. Erano gli anni ‘70/’80 e, come ricorda qualcuno, il prezzo dei calzoni pare che variasse tra le 100 e le 150 lire, andando letteralmente a ruba. Per la loro composizione sembrerebbe che venisse usata una farina macinata a pietra (forse di marca “Vignati”) e, la lavorazione, fatta su di un piano in marmo, veniva sovente eseguita al momento, per poi immergere quella prelibata bontà in caldo olio bollente. Vari i luoghi di questo genere in città, particolari per le loro preparazioni e indelebili nei ricordi del “palato” di tanti catanzaresi. Rinnovare alcune immagini di Catanzaro, fa ritrovare antichi profumi, una parte di “casa” e tanta genuinità racchiusa nelle piccole botteghe di una volta.