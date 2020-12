I Robot di Sirelli sbarcano alla Jumeirah Road di Dubai

Non ha bisogno di presentazioni Massimo Sirelli, l’eclettico artista di origini selliesi conosciuto in tutto il mondo per i suoi robot (e non solo per quelli!), al punto che anche il Presidente Mattarella, qualche tempo fa, ha voluto conoscerlo. Ma la novità di questi giorni è che alcuni dei suoi automi di latta ora decorano la Jumeirah Road di Dubai. E allora non possiamo non chiedergli: come hanno fatto ad arrivare le sue sculture a Dubai? Si, in aereo, lo so… ci siamo capiti …

«Sì, ci siamo capiti! Beh, il progetto Sirelli Dubai ha avuto inizio a metà del 2018 e solo nel 2019 siamo riusciti a completare il montaggio in città della mia Family Robot. Poi, causa pandemia, è stata posticipata ulteriormente la posa in strada, insieme alle altre sculture di artisti provenienti da ogni parte del mondo dislocate lungo le fermate della metro e dei bus di Jumeirah».

La pandemia in questi mesi ha portato la maggior parte di noi a riflettere, in un modo o in un altro, sul senso delle nostre vite. Immagino che nella mente di un artista questo tipo di percezioni si amplifichino e trasformino per cui, in che modo si sono tradotte per lei a livello creativo?

«Io vivo costantemente amplificando ogni piccola emozione, ogni più piccola esperienza. Vi lascio immaginare che fase di grande riflessione ho vissuto in questo strano anno! Sicuramente il mio lavoro è diventato decisamente più colorato e allegro. Più aperto al mondo, più facilmente intellegibile, questo sicuramente vista la mia necessità di essere vicino alle persone».

So che in questo periodo è tornato a vivere in Calabria, nella sua Sellia Marina. Ci vuole raccontare un aneddoto della sua infanzia, legato ad un luogo del cuore o, che so, un pensiero che, quando le sovviene, la fa riconciliare col mondo?

«Sì per ora e per i prossimi mesi sarò a Sellia Marina. La cosa che più amo fare qui è svegliarmi presto, intorno alle 5.00 del mattino, uscire sul terrazzo di casa e respirare l’aria della campagna, ascoltare nel silenzio i rumori degli animali… ecco, questo è qualcosa che, è vero, mi riconcilia con il mondo intero».

Che progetti ha per il futuro, Massimo?

«Essere felice!».