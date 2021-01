Ricordando una “vecchia” Befana nell’antico “Corso Stretto” di Catanzaro

“La Befana vien di notte…con le scarpe tutte rotte….” tutti, prima o poi, avranno canticchiato questa curiosa canzoncina prima dell’arrivo della Befana. Una festività che conclude il periodo natalizio e che vede protagonista questa simpatica vecchina poveramente vestita, con le scarpe consumate e il naso un po’ appuntito, tuttavia portatrice di doni e per tale ragione tanto attesa, soprattutto dai più piccini. Negli ultimi anni la sua immagine, in verità, è stata un po’ “spodestata” da quella di Babbo Natale, che negli ’70 arrivò per sconvolgere quelle abitudini riconosciute oramai da tempo, innescando pertanto due “concezioni”, una legata alle tradizioni locali e l’altra verso quelle per così dire “esterofile”.

I due personaggi, entrambi amati, ripercorreranno quello che sarà il proprio cammino, tuttavia, il “nuovo”, non ha mai offuscato quella tradizione che ci riporta alla storia della nascita della Befana. A tal proposito varie le leggende narrate, ma una si fa maggiormente strada raccontando di quando i Re Magi in una fredda notte, durante il viaggio verso Betlemme per andare da Gesù Bambino, chiesero informazioni sulla strada da percorrere ad una vecchina, che prontamente diede.

La invitarono a seguirli, ma lei rifiutò, solo successivamente si pentì di non averlo fatto e decise di rintracciarli preparando un sacco pieno di dolci. Purtroppo la sua ricerca non ebbe buon esito, tanto che cominciò a bussare ad ogni porta regalando dolcetti a tutti i bambini, nella speranza che uno di loro fosse proprio Gesù Bambino. La storia della Befana ha sempre avuto un certo fascino, soprattutto per i più piccini, che vedono in questa vecchina qualcosa di “magico”, anche se un po’ timorosi dell’eventuale carbone che potrebbe loro portare.

Anche in tempi non tanto lontani c’era chi vestiva gli abiti della Befana andando per le strade della propria città e così accadeva qualche volta anche a Catanzaro nel vecchio “Corso Stretto”, come ricorda qualcuno rievocandone alcuni momenti: la si vedeva passare proprio da lì, nel brulichio della folla, con i bimbi esterrefatti e le luci delle vetrine, come ad esempio quella dell’antico negozio di cioccolateria “Talmone”, sempre allestita per ogni ricorrenza e, ovviamente, non poteva mancare quella della Befana con i dolciumi in bellavista, fra questi, le “collanine di caramella”, che venivano confezionate proprio per i bambini.

Tempi in cui le cose più semplici avevano tutt’altro significato, come le particolari tradizioni che si usavano fare nella serata del 5 gennaio, ponendo vicino la grotta del presepe un bicchiere pieno di acqua e un pezzetto di pane, avvicinando tutti i pastori come per porre accanto al Bambinello Gesù tutti i doni da loro offerti. La serata continuava con l’avvento dei zampognari, anch’essi intervenivano a chiusura delle feste che si concludevano con la Befana.

Il giorno dopo si faceva quasi a gara per chi dovesse bere per prima quell’acqua e mangiare quel pezzetto di pane, poiché simbolicamente benedetti dal Redentore. A rimarcare l’atmosfera della visita della Befana la tradizionale calza, che costituiva, come del resto tuttora, uno dei momenti clou della mattina del 6 gennaio, quando si svelava che cosa era stato portato in dono. Nelle calze di una volta, che erano per lo più “casalinghe”, si trovava di tutto, qualche dolciume, ma anche patate, frutta e alle volte pezzetti di carbone per dare incisività alle regole della vecchia Befana.

Anche in città si avvertiva un’atmosfera diversa, infatti alcuni eventi lo determinavano, come viene ricordato da qualche catanzarese “doc” con la “Befana del Vigile” che per tradizione si svolgeva in Piazza Grimaldi e in Piazza Prefettura, dove veniva allestita una piccola pedana che accoglieva i doni delle tante persone che dedicavano un pensiero ai Vigili, lì presenti e come sempre impeccabili nelle loro divise.

Alcuni ricordi del passato che, certamente, non hanno mutato l’attesa di questa singolare vecchina sulla sua scopa volante, anche se in questo particolare anno dovrà fare i conti con l’emergenza che stiamo vivendo. Molte delle manifestazioni subiranno dei cambiamenti e probabilmente per quest’ anno non tanto facilmente vedremo l’immagine della Befana per le strade o nelle piazze.

Stamane la Befana sicuramente avrà fatto visita in ogni casa, rispettando il tradizionale appuntamento con i doni per i bambini e le particolari calze colorate ricolme di dolci. L’Epifania, che in primis è una delle principali feste religiose dell’anno, viene celebrata dodici giorni dopo il Natale, riassumendo nell’etimologia del nome il significato di “apparizione”, “venuta”, ovvero quella di Gesù Cristo ai popoli del mondo intero che vengono simboleggiati dai Re Magi che gli resero omaggio. A conclusione delle festività natalizie, l’Epifania, come recita un detto popolare, “…tutte le feste porterà via”.