Nomina Casadonte: Abramo, traguardo prestigioso

“Il nuovo incarico che vedrà Gianvito Casadonte prestare il proprio contributo in una delle commissioni straordinarie per il cinema del Mibact é un traguardo prestigioso che arriva a coronamento di un lungo percorso professionale nel settore” . Lo afferma il sindaco Sergio Abramo. “Con lui abbiamo coltivato in questi anni un progetto ambizioso – prosegue – quello di riuscire ad esportare il volto positivo di Catanzaro e della Calabria valorizzando le tante risorse umane e naturali di cui la nostra terra è ricca.

La programmazione del Magna Graecia Film Festival e del Teatro Politeama, grazie all’impegno di Casadonte, rispondono a questa mission culturale e sociale che significa non solo promozione del territorio, ma anche opportunità di crescita e di lavoro in una regione per troppo tempo rimasta isolata dai grandi circuiti nazionali. Obiettivo ben sposato anche dal nuovo progetto della Calabria Film Commission, firmato da un’icona del giornalismo e della tv come Giovanni Minoli che ha voluto fortemente Gianvito nella propria squadra. Sono certo – conclude Abramo – che Casadonte continuerà a rappresentare un punto di riferimento prezioso per la nostra regione che merita di vedere premiate le migliori professionalità”.