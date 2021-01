Un “polpo in acciao”, in itinere la nuova opera di Nuccio Loreti

Un grosso polpo in acciaio è la nuova opera che “l’artista del ferro” catanzarese, Nuccio Loreti, si appresta a realizzare. Uno piccolo progetto che era già in mente da diverso tempo e che, una volta realizzato, si vorrebbe rendere pubblico con una collocazione attinente, quella del mare.

L’IDEA

L’idea dell’opera, che avrebbe delle dimensioni notevoli, nasce da un episodio vissuto proprio dall’artista che, fra i fondali del porto di Catanzaro, notò un grosso polipo arrampicarsi fra i frangiflutti posti a protezione dell’area portuale. L’idea del grande mollusco, ha preso sempre più corpo, come afferma lo stesso Nuccio Loreti: “La casualità ha voluto che notassi questo grosso polipo nel porto di Catanzaro e da qui l’idea di farne un’opera. Il lavoro, come sempre realizzato in acciaio, sarà di dimensioni notevoli, circa due metri fra testa e tentacoli e sarà già posizionato su di un pezzo di roccia“. Come è noto il polpo può raggiungere discrete dimensioni, anche dieci kg di peso e i suoi tentacoli anche 90 cm di lunghezza, nell’etimologia il termine “polpo” deriva dal latino “polypus”, ma più dettagliatamente dal greco πολύς (polýs) e πούς, (póus), che tradotto significa “dai molti piedi”. La sua figura è stata più volte riferita a dei “mostri marini”, specie nella mitologia dove veniva raffigurato come un gigantesco cefaloide con lunghi e grandi tentacoli (polpo, piovra o grosso calamaro), tanto da avvolgere addirittura una nave.

In questo caso l’opera di Nuccio Loreti, assumerà un concetto certamente diverso e, nel suo contesto, non potrà che infondere un significato beneaugurante, quasi un emblema all’alta considerazione che l’uomo possa avere per la natura, che sia essa fauna o flora. Loreti, ad opera ultimata, ne vorrebbe fare dono all’Amministrazione comunale di Catanzaro, affinché si possa apporre in un luogo pubblico, alla vista tutti, come potrebbe ad esempio essere la stessa area portuale. “Ho sempre cercato di realizzare qualcosa di particolare per la città – afferma infatti Nuccio Loreti – un qualcosa che potesse dare un “input” al contesto urbano e per questa ragione vorrò donare l’opera finita all’Amministrazione comunale per renderla pubblica. Sarebbe bello posizionarla, visto il tema trattato, in un angolo della “passeggiata” fra i moli del porto della città, resterebbe quale testimonianza e simbolo della fauna marina e, presumo, anche come particolare attrattività”.

A sostenere l’artista catanzarese in questa impresa alcune associazioni, come “Kalabrian h2o” e “Murano Story”, entrambe convinte del forte interesse sul territorio anche a livello “turistico” e, come sempre perseguito nell’iter associativo, si include il desiderio di dare risalto agli artisti locali che rappresentano quella “forza” su cui basare i molteplici valori intrinseci della stessa città. L’opera di Nuccio Loreti, come nelle sue precedenti e molteplici opere, riuscirà come sempre ad emozionare e nello stesso tempo, perché no, far oltrepassare quella soglia della realtà, uno stimolo per la fantasia, quella di cui attualmente abbiamo tanto bisogno. Dunque, l’arte con i suoi principali aspetti: emozione, bellezza, creatività e fantasia. (in foto lo schizzo del progetto)